Peugeot E-3008 GT. A garra de leão num 100% elétrico

Se alguém lhe disser que os carros elétricos são todos iguais está a mentir ou é porque ainda não experienciou o Peugeot E-3008 GT, um elétrico com dual motor e 325 cv de potência. A sensação de conduzir um SUV de todos os dias com um binário excecional e que o leva dos 0 aos 100 km/h em apenas seis segundos, é algo que não se esquece.

No início desconfiámos se este GT iria ombrear com a melhor história dos desportivos familiares franceses. Os primeiros quilómetros foram de consumo excessivo e os 497km de autonomia em ciclo WLTP, que eram anunciados, nunca os alcançaríamos. Com o “pé pesado” numa viagem pelo Alentejo dificilmente conseguimos chegar aos 400km de autonomia, mas percebemos que estamos perante um SUV com perfil desportivo, mas que deve ser conduzido com moderação.

O estilo de condução com uma volante cortado e pequeno não agrada a muitos, mas nós somos entusiastas deste desenho que a Peugeot colocou em alguns dos seus veículos, e a condução é ainda mais confortável neste GT quando percebemos que o banco do condutor tem memória e ajusta-se ao último utilizador e as partes laterais do banco também se ajustam ao corpo. Os bancos AGR em pele alcântara têm regulação elétrica e sistema de massagens. E pensamos: só falta o cinto de segurança de três pontos para entrarmos num circuito.