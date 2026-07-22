Range Rover revela o GT elétrico: a revolução de 800 volts que desafia a tradição da marca

A Jaguar Land Rover (JLR) deu a conhecer o novo Range Rover GT, um grand tourer totalmente elétrico de linhas esguias que passa a figurar como o quinto pilar da gama da marca britânica, posicionando-se ao lado do Evoque, Velar, Range Rover Sport e do emblemático Range Rover.

Projetado para preencher o espaço entre o Velar e o Range Rover Sport, assumindo não querer canibalizar a oferta existente, o GT afasta-se das proporções tradicionais de um SUV utilitário. Com cerca de 1,56 metros de altura, é o modelo mais baixo da história da insígnia, ostentando um perfil alongado fastback com linha de tejadilho descendente, concebido para viagens de longo curso com elevada eficiência aerodinâmica.

Estreia da plataforma EMA de 800V

Sob a carroçaria, o Range Rover GT estreia a nova arquitetura modular elétrica do grupo (EMA - Electrified Modular Architecture). O sistema opera a 800 volts e suporta potências de carregamento em corrente contínua até 350kW, o que anuncia uma recuperação de 10% a 80% da capacidade da bateria em cerca de 20 minutos em postos de alta potência compatíveis.

A JLR destaca ainda uma eficiência do grupo motopropulsor na ordem dos 92%, estando também prevista a inclusão de uma variante híbrida mais adiante no ciclo de vida do veículo.

No interior, a marca aplicou o princípio de design a que chama de "reductive", focado na eliminação do ruído visual e acústico. O painel de instrumentos surge envolvido num tecido arquitetónico contínuo que oculta saídas de climatização e altifalantes. O condutor conta com um ecrã digital atrás do volante — cujos botões recorrem à tecnologia hidden-until-lit, iluminando-se apenas quando em utilização — e um ecrã tátil central de grandes dimensões.

O habitáculo estará disponível em configurações de quatro ou cinco lugares. Na especificação VIP de quatro ocupantes, uma consola central corrida integra um ecrã tátil dedicado aos passageiros da segunda fila, oferecendo, segundo o fabricante, o espaço para as pernas líder do seu segmento.

Rivalidade interna

Produzido na fábrica de Halewood, no norte de Inglaterra, o Range Rover GT coloca a JLR numa posição singular de rivalidade interna frente ao futuro Jaguar Type 01, outro GT elétrico de luxo focado no mesmo perfil de condutor, ainda que a Jaguar deva posicionar o seu modelo num patamar de preço superior.

Os veículos de teste encontram-se atualmente na fase final de ensaios dinâmicos em estrada. A JLR confirmou que revelará as especificações técnicas definitivas e a estrutura de preços no final de 2026, prevendo-se as primeiras entregas aos clientes para 2027.