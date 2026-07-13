Fiat lança os Grizzlys ao fim de 127 anos de vida

Transporte familiar simples faz parte do ADN da Fiat, integrada no grupo Stellantis. O 127.º aniversário da marca criada Turim, Piemonte, foi assinalada este domingo com a apresentação de duas recentes novidades, o Grizzly e o Grizzly Fastback.

Antes de mais, quais as diferenças entre modelos? A resposta é simples como a Fiat gosta: está nos objetivos de utilização, mais familiar, ou mais para impressionar. Mais. O CEO da Fiat e Chief Marketing Officer Global da Stellantis, Olivier François, percebeu o conceito e fez os lançamentos dos modelos tendo por base um vídeo onde o destaque de fundo é um cartório italiano, uma peça critica na burocracia de qualquer país europeu. Os dois modelos chegam ao registo civil para um momento improvisado e numa narrativa pouco habitual.