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Grelhas diferentes para corridas sprint e principal. Saiba o que muda no MotoGP a partir do próximo ano

Mundial de 2017 começa na Tailândia, a 7 de março, e termina em Valência, a 28 de novembro. Pelo meio passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, na 17.ª de 22 etapas, a 3 de outubro.
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Uma qualificação diferente para as corridas sprint e alterações também na definição da grelha para a corrida principal. São estas as principais novidades do MotoGP para o Mundial do próximo, anunciou esta quarta-feira, 7 de outubro, a organização.

Em 2027, o fim de semana das corridas vai começar com dois treinos livres à sexta-feira e terminar com uma qualificação de 15 minutos para a corrida sprint de sábado.

Após um terceiro treino livre a abrir os sábados, disputa-se a qualificação, dividida em duas sessões, com todos os corredores a realizarem a Q1, da qual vão sair os 12 mais rápidos para a Q2, que por sua vez define a pole position. Para fechar o segundo dia os pilotos vão competir na corrida sprint, disputada com a grelha definida na véspera.

Por fim, domingo começa com as corridas de Moto 3 e Moto 2 antes de os pilotos de MotoGP terem 10 minutos para testarem as motos (warm up) antes da corrida principal.

O Mundial de motociclismo de velocidade do próximo ano vai começar na Tailândia, a 7 de março, e terminar na cidade espanhola de Valência, a 28 de novembro. Pelo meio passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, na 17.ª de 22 etapas, a 3 de outubro.

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