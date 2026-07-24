Pirelli lança inédito projeto circular para transformar pneus velhos em novos

A Pirelli anunciou o lançamento da iniciativa europeia Tyre-to-Tyre, um projeto industrial de economia circular concebido para transformar pneus em fim de vida e resíduos de produção em matérias-primas secundárias destinadas ao fabrico de novos pneus de alta performance. Desenvolvido em parceria com a Pyrum Innovations, a BASF e a Synthos, o programa estabelece um circuito fechado (closed loop) rastreável que visa reduzir substancialmente a utilização de matérias-primas de origem fóssil.

O conceito de reciclagem "pneu-a-pneu" (tyre-to-tyre) é uma ambição antiga da indústria para evitar o downcycling — usar borracha apenas para asfalto ou pisos de parques. A grande novidade da Pirelli e parceiros foi ter conseguido montar, pela primeira vez na Europa, um circuito industrial completo, rastreável e certificado (ISCC PLUS) que concretiza este conceito em grande escala.

O fluxo de recolha das matérias-primas centra-se, nesta fase inicial, no mercado alemão. Os pneus usados são provenientes da rede de retalho Driver, pertencente ao Grupo Pirelli, de compostos utilizados em competições automóveis e de aparas e resíduos industriais gerados na fábrica da multinacional italiana em Breuberg, na Alemanha.

No âmbito do desporto automóvel, a Pirelli está presente em mais de 350 competições oficiais e é, desde 2011, a fornecedora exclusiva de pneus do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

A Pyrum Innovations é responsável por processar estes materiais através de um método de pirólise — decomposição térmica a elevadas temperaturas em ausência de oxigénio —, extraindo dois componentes fundamentais: negro de fumo recuperado (rCB) e óleo de pirólise (TPO).

O negro de fumo recuperado é reintroduzido diretamente na cadeia de produção europeia da Pirelli para substituir parcialmente o negro de fumo virgem. Por sua vez, o óleo de pirólise é canalizado para a BASF, que o introduz no seu processo de fabrico químico em conjunto com matérias-primas tradicionais, sob a abordagem de balanço de massa.

Deste processo resultam intermediários químicos certificados, como o estireno e o butadieno, que são posteriormente entregues à Synthos para a produção de borracha sintética sustentável com certificação internacional ISCC PLUS.

Na fase final do circuito, a borracha sintética de elevado rendimento regressa às unidades fabris da Pirelli para a moldagem de novos pneus, garantindo que o produto final cumpre os mesmos critérios rigorosos de segurança e desempenho exigidos pela marca. Com acordos comerciais de longo prazo celebrados entre as empresas envolvidas, o projeto Tyre-to-Tyre estabelece uma estrutura industrial que poderá vir a ser replicada noutros mercados.