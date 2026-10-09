A eletrificação ao estilo japonês presente no Mazda CX-6e

Dificilmente encontraremos um Mazda que não esteja do topo da evolução tecnológica. O mais recente lançamento é um Mazda Cx-6e, 100% elétrico, com uma bateria de 78 kWh, uma autonomia, em ciclo WLTP, de 484 km e uma potência de carregamento até 200 kW, o que significa 24 minutos para carregar até 80% da capacidade num “charger” rápido. O PVP recomendado começa nos 41.543 euros e vai até aos 44.5432 euros para o modelo melhor equipado, o Takumi Plus.

Estes dados seriam suficientes para descrever um modelo com história, provas dadas e que responde no mercado com todos os tipos de motorizações, mas o Mazda tem mais do que isso. A personalização e o conforto de condutor e ocupantes fazem a diferença para os concorrentes e, não nos esqueçamos que perante outras marcas, a Mazda tem preços competitivos.

O veículo é montado na China, assim como o fabrico da bateria é igualmente chinês, mas a tecnologia de longa data é japonesa, um país que é mestre na capacidade de fazer bem. Fizemos uma experiência dinâmica durante um período curto, mas o suficiente para perceber como funciona este ícone japonês.

Comecemos pela abordagem ao interior e que é centrado no condutor, com um cockpit inteligente e com toda a informação disponível no campo de visão do condutor. O head-up display é de dimensões generosas, aliás, superiores à generalidade da concorrência, e permite visualizar os dados de condução relevantes, incluindo velocidade, orientação de navegação e alertas de segurança. O ecrã duplo de 26 polegadas tem uma estrutura fácil e intuitiva em termos de menu, sendo possível aceder às funções do menu central através dos botões do volante. Tem ainda o sistema de reconhecimento de voz e que responde a temas como climatização, abertura de janelas ou ajuda na navegação. Tem disponível as plataformas CarPlay e Android Auto para o uso de ficheiros multimédia.

Para os ocupantes do banco traseiro existe a possibilidade de definirem a climatização do veículo, trabalhar a cortina de vidro e o banco do passageiro da frente. O áudio é um “must” com 23 altifalantes e tem uns aparelhos especiais ao nível da cabeça para chamadas telefónicas privadas ou audíveis apenas pelo próprio de forma a não prejudicar os restantes ocupantes. O veículo tem apenas duas versões e a mais cara, a Takumi Plus tem espelhos retrovisores alterais e traseiro digitais, com câmaras que permitem a visibilidade com pouca luz.

O exterior é refinado, com linhas bem pronunciadas e demonstrativas de personalidade. Como SUV desportivo de tamanho médio, o veículo tem capacidade para se adaptar ao trabalho do dia a dia, como viagens longas de fim de semana. Algumas curiosidades que os designers e engenheiros japoneses se lembraram foi a inclusão do chamado “Modo Conforto” para animais de estimação que mantém uma temperatura constante no habitáculo, caso o condutor precise de se ausentar durante algum tempo e tenha de deixar o seu “pet” dentro do veículo. Ou ainda o “Modo de Lavagem” que desliga aos limpa-vidros automáticos, rebate os espelhos laterais e fecha as janelas durante o processo de lavagem automático. Entre as funções da app Mazda CX-6e é possível fazer a partilha de chaves via Bluetooth, o que permite ao proprietário conceder acesso digital até três utilizadores através dos smartphones.

A Mazda vendeu 1,256 milhões de viaturas em todo o mundo durante o período fiscal de 2025, sendo que a Europa não é dos seus mercados mais importantes. A aposta da marca tem sido em “multi solutions” tecnológicas, afirmou Luís Morais, diretor geral da Mazda Portugal, num encontro com jornalistas. O novo modelo elétrico resulta de uma parceria com a chinesa Changan, com quem os japoneses trabalham há 20 anos. Em Portugal a Mazda tem vindo a reestruturar a sua área de presenças físicas e irá reduzir para 11 stands a nível nacional, com destaque para o reforço da presença no litoral. O objetivo de vendas é da ordem das mil unidades/ano, sendo que o novo modelo elétrico vem responder à procura no país que se centra neste tipo de motorização, disse o gestor.