BBC confirma regresso do programa automóvel "Top Gear"

O emblemático programa de televisão automóvel Top Gear vai mesmo regressar aos ecrãs com novos episódios. A confirmação oficial foi avançada pela BBC Studios durante o Festival de Televisão de Edimburgo (Edinburgh TV Festival), colocando um ponto final no período de suspensão do formato.

A novidade foi transmitida esta quinta-feira (27 de agosto) por Ed Havard, diretor de entretenimento da BBC, que assumiu a decisão após meses de especulação no setor audiovisual: "Houve muita especulação em torno disto e podemos confirmar que o Top Gear vai voltar", disse. Mas logo garantiu: "Hoje não vou falar sobre o elenco." Também não adiantou uma data concreta de estreia ou sequer os nomes que vão liderar a nova fase da produção.

Apesar do silêncio oficial quanto aos futuros rostos do programa, a imprensa britânica já avança com vários cenários. Segundo informações veiculadas pelo jornal The Sun, o humorista Jimmy Carr e o jogador profissional de râguebi Joe Marler figuram entre as personalidades sondadas para assumir o comando do formato. Questionado sobre estas hipóteses, Ed Havard admitiu que Carr "seria um excelente apresentador", mas reiterou que as decisões de elenco serão detalhadas "em breve".

A produção do Top Gear encontrava-se interrompida desde o final de 2022, na sequência de um grave acidente sofrido pelo antigo jogador de críquete e coapresentador Andrew "Freddie" Flintoff. O sinistro ocorreu na pista de testes da série, em Dunsfold Park, quando o Morgan de três rodas descapotável que conduzia capotou a alta velocidade. Na sequência dos ferimentos graves de Flintoff e das conclusões da avaliação de segurança interna, a BBC optou, em novembro de 2023, por "colocar o programa em repouso" por tempo indeterminado.

Com este anúncio, a estação pública britânica prepara mais uma reformulação do seu produto automóvel de maior projeção internacional, cuja trajetória recente ficou marcada pela saída de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May em 2015, e, mais tarde, pela formação liderada por Chris Harris, Paddy McGuinness e Freddie Flintoff desde 2018.