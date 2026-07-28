BMW acelera produção do iX3 na Hungria com encomendas a aproximarem-se das 100 mil unidades

A acelerar o ritmo de montagem na sua nova unidade de Debrecen, na Hungria, o BMW Group atingiu a fasquia das 50 mil unidades produzidas do novo iX3 escassos nove meses após o início do fabrico em série. O arranque acelerado da primeira proposta baseada na arquitetura Neue Klasse surge como resposta direta a uma forte procura global, com a carteira de encomendas a aproximar-se rapidamente dos 100 mil exemplares.

A aceitação do modelo — que já representa cerca de um terço das vendas de automóveis 100% elétricos do grupo no mercado europeu — levou a marca a antecipar a introdução de um segundo turno de trabalho no complexo húngaro. Para o Presidente do Conselho de Administração da BMW, Oliver Zipse, a resposta do mercado "superou significativamente as expectativas", com o responsável a assinalar a forte adesão quer de clientes particulares quer de frotas comerciais. Em comunicado publicado no blogue oficial da marca, Zipse sublinha ainda o papel do iX3 como veículo de conquista para o construtor de Munique, notando que o SUV está a conseguir atrair "muitos novos clientes que nunca tinham conduzido um BMW".

Além do impacto comercial, a fábrica de Debrecen assume um papel estratégico na transição da empresa, funcionando sob o conceito iFACTORY. Oliver Zipse define esta unidade industrial como uma "pioneira na rede global de produção" da marca, por se tratar da primeira infraestrutura do grupo projetada exclusivamente para veículos elétricos, a operar na totalidade sem o recurso a combustíveis fósseis e dedicada de raiz à construção da gama Neue Klasse. Por estes motivos, o executivo considera a nova unidade húngara "um fator decisivo para o sucesso futuro do grupo".

O novo iX3 estreia a sexta geração da tecnologia eDrive, destacando-se pela arquitetura elétrica de 800 volts e pelo recurso a novas células de bateria cilíndricas. Na versão de topo iX3 50 xDrive, dotada de um acumulador de 108,7 kWh, o modelo homologa uma autonomia de até 805 quilómetros no ciclo WLTP. O sistema admite potências de carregamento em corrente contínua até 400 kW, o que permite recuperar cerca de 370 quilómetros de alcance em apenas dez minutos.

Com uma capacidade anual projetada para 150 mil veículos, a fábrica húngara assume-se assim como o ponto de partida de uma vaga de 40 novos modelos e atualizações de produto que o BMW Group pretende colocar no mercado até ao final de 2027.

A Neue Klasse ("Nova Classe") é a arquitetura tecnológica e concetual do BMW Group desenvolvida exclusivamente para a mobilidade elétrica, representando a maior transformação estratégica da marca bávara em várias décadas. O nome recupera a designação da gama histórica dos anos 1960 que redefiniu e salvou a empresa, simbolizando agora uma rutura com as antigas plataformas adaptadas a motores térmicos. Mais do que uma simples estrutura mecânica, a Neue Klasse é uma matriz integral que rege o design, o software e os processos industriais de toda a futura gama da marca.

Assente no sistema eDrive de 6.ª geração com tecnologia de 800 volts, esta plataforma introduz células de bateria cilíndricas que aumentam a autonomia em 30% e reduzem drasticamente os tempos de carregamento. No interior, estreia uma nova filosofia de habitáculo focada no ecrã panorâmico BMW Panoramic Vision e num processamento digital centralizado através do computador designado "Heart of Joy". Projetada de raiz para ser sustentável ao longo de todo o ciclo de vida — desde a produção sem combustíveis fósseis até à utilização de materiais reciclados —, a Neue Klasse estreou-se comercialmente com o iX3 e serve de base a uma nova vaga de modelos elétricos da marca.