Bulega iguala recorde de vitórias nas Superbikes. Oliveira fica em quarto no Estoril

“Agora que ganhei o campeonato, posso conduzir mais à vontade”, afirmou Bulega após a corrida.

Miguel Oliveira, que partiu do quinto lugar da grelha, terminou em quarto, a 11,444 segundos do vencedor e a 1,776 do pódio, sendo o melhor representante da BMW.

O português somou 13 pontos e subiu uma posição no campeonato, para 11.º, com 122, ultrapassando o italiano Andrea Locatelli (Yamaha), que terminou em 16.º e manteve os 118.

Oliveira ficou a 10 pontos do 10.º classificado, Bautista, que concluiu a corrida em nono.

Na frente, Lecuona comandou as duas primeiras voltas, mas Bulega assumiu a liderança na terceira passagem e manteve-a até à bandeira de xadrez. O vencedor estabeleceu também um novo recorde de volta em corrida, com 1.34,964 minutos.

Oliveira terminou com 1,305 segundos de vantagem sobre o britânico Alex Lowes (Bimota), quinto, enquanto o outro piloto da BMW, o italiano Danilo Petrucci, foi 18.º, fora dos lugares pontuáveis.

Na sua temporada de estreia no Mundial de Superbikes, o português voltou a conseguir um resultado entre os primeiros em Portugal, depois dos três terceiros lugares conquistados em Portimão, na segunda ronda do campeonato.

Bulega passou a somar 627 pontos, contra os 489 de Lecuona, segundo, e os 277 do italiano Yari Montella (Ducati), terceiro no campeonato e oitavo na corrida de hoje.

A ronda do Estoril, 11.ª e penúltima da temporada, prossegue no domingo, com a corrida Superpole às 11:10 e a segunda corrida principal às 15:30.