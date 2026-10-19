Carro do Ano 2027 Mercedes, Geely, Zeekr e Ebro entram na corrida

O sucessor do Dacia Bigster vai sair de um conjunto de 39 candidatos, numa lista que mistura nomes com história, como o Renault Clio, o Opel Astra, o Toyota RAV4 ou o Nissan Leaf, com as estreias da Mercedes, das chinesas Geely e Zeekr e da espanhola Ebro. Após alguns anos de ausência, a BMW regressa a esta “competição”.
No total, foram registadas 70 inscrições, de 28 marcas, distribuídas por nove classes: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV e, numa das novidades para esta edição, em vez de uma única classe para os elétricos, passam a existir duas: Elétrico até 400 km de autonomia e Elétrico com mais de 400 km de autonomia. Somando as duas, os elétricos continuam a ser a categoria mais concorrida, com 20 inscritos.
O júri tem este ano 19 elementos: 17 jurados em representação dos principais órgãos de comunicação social - onde estão representados os títulos do GMG, DN e Motor 24 - e dois convidados da Comissão Executiva, apenas para esta edição.
São o jornalista e comentador Luís Pedro Nunes e o ator e apresentador Miguel Costa, sendo que o voto de cada um vale 50% do dos restantes jurados. A ideia, explica a organização, é trazer mais diversidade e a visão do utilizador comum. Os testes dinâmicos começam agora e terminam em fevereiro. O vencedor e os das várias classes serão conhecidos em março, depois de revelados os sete finalistas.
Mantendo a tradição, o júri vai ainda votar o Prémio Inovação e Tecnologia, que distingue dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que beneficiem diretamente a condução e o condutor. A Comissão Executiva volta também a eleger a Personalidade do Ano, alguém que, pela sua participação profissional e empenho, tenha contribuído inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.
O Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2027 é uma iniciativa do grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso.
Candidatos a Carro do Ano 2027:
• Alfa Romeo Tonale
• Alpine A390
• BMW i3
• Changan Deepal S05
• Dacia Striker
• Dongfeng Mage
• DS Nº7
• Ebro S900
• Fiat 500 Hybrid
• Geely E2
• Hyundai Ioniq 3
• Hyundai Ioniq 9
• KIA EV2
• KIA Seltos
• Leapmotor B03X
• Leapmotor B05
• Lexus ES 350e
• Mazda CX-6e
• Mercedes GLA
• Mercedes GLC
• Mercedes Classe C
• MG4
• Nissan Leaf
• Opel Astra
• Opel Corsa
• Peugeot 408
• Polestar 4 SUV • Renault Clio
• Renault Twingo
• Toyota C-HR+
• Toyota Aygo X
• Toyota BZ4X Touring
• Toyota RAV 4
• Volvo EX60
• Xpeng L03
• Xpeng P7+
• Zeekr 7GT
• Zeekr 7X
• Zeekr X
Categorias:
Citadino do Ano
Fiat 500 hybrid La Prima Geely E2 Ultra
KIA EV2 Drive (42,2kWh)
MG4 Urban Premium 54kWh
Renault Clio E-Tech Esprit Alpine
Renault Twingo E-Tech
Toyota Aygo X Envy HEV
Design do Ano
Alpine A390
Dacia Striker
Mazda CX-6e
Nissan Leaf
Renault Clio
Renault Twingo
Volvo EX60
Xpeng L03
Xpeng P7+
Zeekr 7GT
Desportivo / Lazer do Ano
Alpine A390 GTS
Opel Corsa GSE
Peugeot E-208 GTi
Elétrico do Ano até 400 km de autonomia
Geely E2 Ultra
Hyundai Ioniq 3 42kWh Trend
KIA EV2 Drive (42,2kWh)
Leapmotor B03X
MG4 Urban Premium 54kWh
Renault Twingo E-Tech
Elétrico do Ano com mais de 400 km de autonomia
BMW i3 50 xDrive
Changan Deepal S05 EV
DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas (245cv)
Leapmotor B05 Design
Lexus ES 350e Premium BEV
Mazda CX-6e 5HB EV 245cv Long Range RWD Takumi Plus
Mercedes C400 4Matic Elétrico
Nissan Leaf 75kWh Advance Polestar 4 SUV
Toyota C-HR+ Premium BEV
Volvo EX60 P10
Xpeng L03 RWD Long Range
Xpeng P7+ RWD Long Range
Zeekr 7GT Privilege AWD
Familiar do Ano
BMW i3 50 xDrive
Dacia Striker Journey Hybrid 155
DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas (245cv)
KIA PV5 Passenger 7L
Leapmotor B05 Design
MG S9 PHEV Premium
Opel Astra GS
Peugeot 408 PHEV GT
Xpeng P7+ RWD Long Range
Híbrido Plug-in do Ano
Alfa Romeo Tonale Q4 Ibrida Plug-in
Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid
Dongfeng Mage Premium
Ebro S900 1.5TGDi PHEV Luxury
Peugeot 408 PHEV GT
Toyota RAV4 Plug-In Hybrid Square Collection
Xpeng L03 Power
SUV Compacto do Ano (inclui crossovers)
Dacia Striker Journey Hybrid 155
KIA Seltos HEV Sport
Jeep Compass 4xe
Leapmotor B03X
Mazda CX-6e 5HB EV 245cv Long Range RWD Takumi Plus
Mercedes GLA 250+ Elétrico
Zeekr X Long Range RWD
Grande SUV do Ano
Dongfeng Mage Premium
Ebro S900 1.5 TGDI PHEV Luxury
Hyundai Ioniq 9 EV 600km Calligraphy
KGM Musso K5 Rhino
Mercedes GLC 400 4Matic Elétrico
MG S6 EV Luxury 77kW
Toyota BZ4X Touring Lounge Zeekr 7X