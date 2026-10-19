Carro do Ano 2027 Mercedes, Geely, Zeekr e Ebro entram na corrida

O sucessor do Dacia Bigster vai sair de um conjunto de 39 candidatos, numa lista que mistura nomes com história, como o Renault Clio, o Opel Astra, o Toyota RAV4 ou o Nissan Leaf, com as estreias da Mercedes, das chinesas Geely e Zeekr e da espanhola Ebro. Após alguns anos de ausência, a BMW regressa a esta “competição”.

No total, foram registadas 70 inscrições, de 28 marcas, distribuídas por nove classes: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV e, numa das novidades para esta edição, em vez de uma única classe para os elétricos, passam a existir duas: Elétrico até 400 km de autonomia e Elétrico com mais de 400 km de autonomia. Somando as duas, os elétricos continuam a ser a categoria mais concorrida, com 20 inscritos.

O júri tem este ano 19 elementos: 17 jurados em representação dos principais órgãos de comunicação social - onde estão representados os títulos do GMG, DN e Motor 24 - e dois convidados da Comissão Executiva, apenas para esta edição.

São o jornalista e comentador Luís Pedro Nunes e o ator e apresentador Miguel Costa, sendo que o voto de cada um vale 50% do dos restantes jurados. A ideia, explica a organização, é trazer mais diversidade e a visão do utilizador comum. Os testes dinâmicos começam agora e terminam em fevereiro. O vencedor e os das várias classes serão conhecidos em março, depois de revelados os sete finalistas.

Mantendo a tradição, o júri vai ainda votar o Prémio Inovação e Tecnologia, que distingue dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que beneficiem diretamente a condução e o condutor. A Comissão Executiva volta também a eleger a Personalidade do Ano, alguém que, pela sua participação profissional e empenho, tenha contribuído inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.

O Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2027 é uma iniciativa do grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso.

Candidatos a Carro do Ano 2027:

• Alfa Romeo Tonale

• Alpine A390

• BMW i3

• Changan Deepal S05

• Dacia Striker

• Dongfeng Mage

• DS Nº7

• Ebro S900

• Fiat 500 Hybrid

• Geely E2

• Hyundai Ioniq 3

• Hyundai Ioniq 9

• KIA EV2

• KIA Seltos

• Leapmotor B03X

• Leapmotor B05

• Lexus ES 350e

• Mazda CX-6e

• Mercedes GLA

• Mercedes GLC

• Mercedes Classe C

• MG4

• Nissan Leaf

• Opel Astra

• Opel Corsa

• Peugeot 408

• Polestar 4 SUV • Renault Clio

• Renault Twingo

• Toyota C-HR+

• Toyota Aygo X

• Toyota BZ4X Touring

• Toyota RAV 4

• Volvo EX60

• Xpeng L03

• Xpeng P7+

• Zeekr 7GT

• Zeekr 7X

• Zeekr X

Categorias:

Citadino do Ano

Fiat 500 hybrid La Prima Geely E2 Ultra

KIA EV2 Drive (42,2kWh)

MG4 Urban Premium 54kWh

Renault Clio E-Tech Esprit Alpine

Renault Twingo E-Tech

Toyota Aygo X Envy HEV

Design do Ano

Alpine A390

Dacia Striker

Mazda CX-6e

Nissan Leaf

Renault Clio

Renault Twingo

Volvo EX60

Xpeng L03

Xpeng P7+

Zeekr 7GT

Desportivo / Lazer do Ano

Alpine A390 GTS

Opel Corsa GSE

Peugeot E-208 GTi

Elétrico do Ano até 400 km de autonomia

Geely E2 Ultra

Hyundai Ioniq 3 42kWh Trend

KIA EV2 Drive (42,2kWh)

Leapmotor B03X

MG4 Urban Premium 54kWh

Renault Twingo E-Tech

Elétrico do Ano com mais de 400 km de autonomia

BMW i3 50 xDrive

Changan Deepal S05 EV

DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas (245cv)

Leapmotor B05 Design

Lexus ES 350e Premium BEV

Mazda CX-6e 5HB EV 245cv Long Range RWD Takumi Plus

Mercedes C400 4Matic Elétrico

Nissan Leaf 75kWh Advance Polestar 4 SUV

Toyota C-HR+ Premium BEV

Volvo EX60 P10

Xpeng L03 RWD Long Range

Xpeng P7+ RWD Long Range

Zeekr 7GT Privilege AWD

Familiar do Ano

BMW i3 50 xDrive

Dacia Striker Journey Hybrid 155

DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas (245cv)

KIA PV5 Passenger 7L

Leapmotor B05 Design

MG S9 PHEV Premium

Opel Astra GS

Peugeot 408 PHEV GT

Xpeng P7+ RWD Long Range

Híbrido Plug-in do Ano

Alfa Romeo Tonale Q4 Ibrida Plug-in

Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid

Dongfeng Mage Premium

Ebro S900 1.5TGDi PHEV Luxury

Peugeot 408 PHEV GT

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid Square Collection

Xpeng L03 Power

SUV Compacto do Ano (inclui crossovers)

Dacia Striker Journey Hybrid 155

KIA Seltos HEV Sport

Jeep Compass 4xe

Leapmotor B03X

Mazda CX-6e 5HB EV 245cv Long Range RWD Takumi Plus

Mercedes GLA 250+ Elétrico

Zeekr X Long Range RWD

Grande SUV do Ano

Dongfeng Mage Premium

Ebro S900 1.5 TGDI PHEV Luxury

Hyundai Ioniq 9 EV 600km Calligraphy

KGM Musso K5 Rhino

Mercedes GLC 400 4Matic Elétrico

MG S6 EV Luxury 77kW

Toyota BZ4X Touring Lounge Zeekr 7X