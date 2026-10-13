Citroen apresenta a ferramenta mais simples de trabalho, o 2 CV

Uma imagem icónica reapareceu em Paris, no Salão Automóvel, com a nova representação do Citroen 2 CV Fourgonnete. É um concept car, mas revela a visão, a paixão e a necessidade de voltar a oferece ruma mobilidade inclusiva, simples e divertida, e 100% elétrica.

A 2 CV concept mantém os princípios que levaram à sua criação na primeira metade do século passado e que o foco no essencial é a facilidade de utilização. Desenhada para o pequeno comerciante, para o artífice ou para a dona de casa, a nova Fourgonnette é um modelo de estudo, mas não está previsto a produção de um novo modelo no curto prazo, segundo fonte oficial.

O Salão Automóvel de Paris foi ainda aproveitado pela Citroen para apresentar o 2 CV concept, e que também, é inspirado no espírito original, que inclui a versatilidade e um carácter distinto,

O concept tem 3,76 metros de comprimento, tem um interior colorido e, contrariamente ao modelo anterior, tem previsto que entre em produção nos próximos dois anos, e o que sabemos desde já, é que o objetivo de preço se situa nos 15 mil euros, cumprindo os futuros regulamentos do E-Car.

Será um elétrico, minimalista, acessível e compacto. A marca quer posicioná-lo entre o Ami e o C3 e, como vimos, será mais curto do que o 2 CV original e o objetivo é recuperar a agilidade dos carros pequenos. O veículo irá adaptar-se a todos os terrenos e pesará menos de uma tonelada, o que significa uma bateria para uso diário.

Em termos de design o destaque vai para faróis redondos destacados da carroçaria na frente, capô esculpido, vincos inspirados na filosofia “Toute Petite Voiture”, entradas de ar integradas e limpa-para brisas exposto. Nas laterais teremos um para-brisas vertical, um tejadilho curvo, piscas afilados no pilar C e jantes de aço de 18 polegadas, claramente a fazer lembrar o “velho” 2 CV.

No interior não teremos o painel de instrumentos tradicional, mas sim painéis de portas recuados, bancos largos, um cesto de arrumação amovível no lugar da consola central e puxadores feitos de tiras macias. Na zona do painel de instrumentos teremos um volante de raio único, um seletor de velocidades com patilhas e um ecrã Citroen Smart Vision. Haverá ainda um ecrã tátil quadrado de oito polegadas. O tejadilho de abrir será em tecido.

A lembrar o icónico 2 CV teremos o som da buzina e do motor elétrico, os autocolantes em forma de coração, com os números dos anos marcantes para o veículo inscritos no para-brisas, a matrícula que tem os vários “nicknames” atribuídos em vários países, e compartimentos de arrumação nas portas desenhados para guardar ovos.