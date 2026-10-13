Design dos anos 70 dá origem ao Alpine A310 Vision

Como reinterpretar o legado sem nostalgia? Esta é a questão a que os designers do concept Alpine 310 quiseram colocar em cima da prancha ao criarem o Alpine A310 Vision, que não pretende chegar às linhas de produção, mas é um estudo retrofuturista que tem por base o A310 de quatro cilindros revelado há 55 anos, e o V6 que deu à estampa há precisamente 50 anos.

O Alpine é um dos automóveis icónicos do grupo Renault que, por sua vez, deu continuação a outros clássico dos desportivos, o Berlinette.

O design é geométrico e radical, com um centro de gravidade baixo, muito largo e escultural. As suas medidas dizem tudo, com 4,55 metros de comprimento, 1,18 metros de altura, 2,03 metros de largura e uma distância entre eixos de 2,45 metros.

O Vision está assente em jantes em forma de “A” de Alpine, e inclui a carroçaria em alumínio, uma secção inferior preta com um tratamento orgânico inspirado nas soluções da Fórmula 1, e um habitáculo com uma bolha semitransparente.

Na mais recente interpretação, o Alpine tem faróis integrados numa curvatura da parte dianteira, um capô com uma entrada de ar saliente, a chamada lâmina “y zero” que atravessa o centro do automóvel para criar um ponto de fuga na direção à traseira. A asa traseira está dividida em das partes. No interior o realce vai para os comandos físicos inspirados no mundo hi-fi.