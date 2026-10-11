Eis o Cuorerosso, o novo 'concept' Alfa Romeo que se estreia no Salão de Paris

O novo concept car da Alfa Romeo surge no Instagram antes de aparecer no Salão de Paris. Os alfisti estavam ansiosos pela nova história da marca italiana e já se conheciam alguns detalhes do Cuorerosso, um projeto cuja estreia estava marcada para o Salão Automóvel de Paris de 2026.
O design italiano do Centro Stile da marca não deixa por mãos alheias a expressão artesanal que a marca sempre deu aos seus produtos. E, claro, como todos os Alfa, e este não será exceção, o modelo é concebido em torno do condutor, uma filosofia que os asiáticos levaram ao extremo, mas que italianos não deixaram escapar porque cada detalhe visa levar as emoções de quem conduz ainda mais longe.
Desta forma nasce o Cuorerosso, que a marca considera ser “um manifesto de design que explora ideias, linguagens e soluções, enquanto expressa a perspetiva da Alfa Romeo sobre a mobilidade do futuro”.
Este concept car estará disponível para todos usufruírem a partir desta segunda-feira 12 de outubro, no Centro de Exposições Paris Expo Porte de Versailles.