Eis o Cuorerosso, o novo 'concept' Alfa Romeo que se estreia no Salão de Paris

Desta forma nasce o Cuorerosso, que a marca considera ser “um manifesto de design que explora ideias, linguagens e soluções, enquanto expressa a perspetiva da Alfa Romeo sobre a mobilidade do futuro”.

Este concept car estará disponível para todos usufruírem a partir desta segunda-feira 12 de outubro, no Centro de Exposições Paris Expo Porte de Versailles.