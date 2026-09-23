GAC apresenta gama 100% elétrica com test drives no Cascais Racket Show

A GAC, marca de automóveis do Grupo JAP, participará no Cascais Racket Show, que acontece de 24 a 27 de setembro nos Jardins do Casino Estoril.

Durante o evento, os modelos AION UT e AION V estarão em exposição e disponíveis para test drives, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a gama 100% elétrica da marca, diz o grupo em comunicado.

Os test drives permitirão explorar as diferentes características de condução dos modelos AION, proporcionando uma experiência prática e direta, salienta o documento.

Rui Costa, diretor da GAC, diz que "disponibilizar o AION UT e o AION V para test drives permite-nos oferecer uma experiência mais próxima e revelar a nossa proposta de mobilidade 100% elétrica".

A participação da GAC no evento, segundo o documento, reforça o seu compromisso em criar momentos de interação direta com os consumidores e promover a sua oferta elétrica em expansão em Portugal.

O Cascais Racket Show, que decorre entre 24 e 27 de setembro, incluirá sete modalidades de desportos de raquete, como ténis e padel, além de várias atividades para o público.