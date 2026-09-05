Gasly assina a surpresa do ano em Monza ao conquistar a pole para o GP de Itália

Pierre Gasly protagonizou este sábado uma das maiores surpresas da temporada ao assegurar a pole position para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1. No Autódromo Nazionale di Monza, o piloto francês da Alpine parou o cronómetro em 1:21.786 na sua derradeira tentativa na Q3, batendo o Mercedes de George Russell por escassos 0,060 segundos e o McLaren de Oscar Piastri por 0,180 segundos.

No traçado onde conquistou a sua primeira vitória na categoria-rainha do automobilismo em 2020, Gasly voltou a encontrar um ritmo notável. O francês não escondeu a euforia nas primeiras declarações no parque fechado, assumindo que a equipa superou as próprias previsões: "É inacreditável colocar o carro no topo aqui em Monza. A volta foi perfeita da primeira à última curva. Sabíamos que a eficiência aerodinâmica e o acerto de baixo arrasto estavam a funcionar bem, mas bater as equipas da frente numa qualificação pura de velocidade supera o que julgávamos possível. Amanhã teremos uma batalha dura, mas arrancamos do melhor sítio."

A primeira linha terá, ao lado do gaulês, George Russell, que tinha deixado fortes indicações nos treinos livres e lamentou ter deixado escapar o topo por uma margem tão ténue. "Ficar a seis centésimos da pole custa sempre a digerir, especialmente depois de termos mostrado um ritmo muito consistente nos treinos. Faltou-me um pouco de tração na saída da variante Ascari para fechar a volta, mas o carro está rápido em reta e temos um bom ritmo de corrida para discutir a vitória", admitiu.

No terceiro posto, Piastri garantiu presença na segunda linha ao registar 1:21.966, gerindo a exigência de energia do circuito italiano. "Foi uma Q3 muito disputada e podemos estar satisfeitos por garantir o terceiro lugar. Monza é sempre um desafio complexo na gestão da energia da bateria e no equilíbrio com o arrasto, mas conseguimos apanhar um bom cone de ar no último sector. Estamos numa posição sólida para atacar desde a primeira travagem amanhã", afirmou logo depois do fim da sessão.

Ao lado do australiano da McLaren arrancará Charles Leclerc, o melhor Ferrari, que rubricou 1:22.004 e garantiu o quarto lugar da grelha à frente do colega de equipa, Lewis Hamilton (1:22.011).

O Red Bull de Max Verstappen, com 1:22.070, parte da sexta posição numa terceira linha muito compacta.

A quarta linha terá o jovem Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 1:22.093) e Franco Colapinto (Alpine, 1:22.220), seguidos do campeão em título Lando Norris (McLaren, 1:22.256) e de Arvid Lindblad (Racing Bulls, 1:22.286), que encerrou os dez mais rápidos da tarde lombarda.

Mais atrás na grelha provisória alinham Gabriel Bortoleto (Audi, 1:22.517), Oliver Bearman (Haas, 1:22.756), Nico Hülkenberg (Audi, 1:22.779) e Liam Lawson (Red Bull, 1:22.821). Esteban Ocon (Haas, 1:23.454) e Carlos Sainz Jr. (Williams, 1:23.453) dividem a oitava linha, à frente de Yuki Tsunoda (Racing Bulls, 1:23.755), Alexander Albon (Williams, 1:24.356), Valtteri Bottas (Cadillac, 1:24.364), Sergio Pérez (Cadillac, 1:24.595), Fernando Alonso (Aston Martin, 1:25.150) e Lance Stroll (Aston Martin, 1:25.222).

A corrida do Grande Prémio de Itália realiza-se este domingo, com o arranque agendado para as 14h00 (hora de Lisboa).