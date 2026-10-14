Gelly inspira-se na montanha mais alta de África para o novo SUV híbrido

O Grupo Gelly Auto, representado em Portugal pela Salvador Caetano Auto, lançou, em Paris, o novo SUV híbrido, o Geely Monjaro EM-i, cujo nome é inspirado na montanha mais alta de África, o Kilimanjaro.

Esta é das propostas de luxo para o segmento D, sendo que a novidade neste modelo está na arquitetura GEA-Evo que foi desenvolvida de raiz para os veículos eletrificados.

Também as tecnologias de última geração não foram esquecidas e, por isso, o Gelly Monjaro EM-i anunciou a incorporação do GEEA 3.0. O objetivo global destas soluções é melhorar a conetividade, a par do desempenho do veículo. Também o sistema de propulsão EM-i Super Hybrid permite grande desempenho com consumos controlados de energia.

A par do Monjaro, a Geely revelou recentemente o E2, um modelo compacto 100% elétrico para mobilidade essencialmente urbana; ainda o E5 que é um SUV 100% elétrico e com soluções de conetividade inovadoras; e o Starray EM-i, um SUV híbrido Plug-in que combina a condução elétrica urbana com a necessidade de viagens longas, usando a tecnologia híbrida EM-i.

A marca, através do seu CEO na Europa, Aiden He, confirmou o objetivo de consolidar a presença internacional.