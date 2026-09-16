Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 em 2027 já tem data confirmada: 18 a 20 de junho

Portugal regressa ao calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no próximo ano, com a realização de um Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 18 e 20 de junho.

A confirmação surge após a publicação oficial do calendário da temporada de 2027, divulgada esta quarta-feira, 16 de setembro, pela Federação Internacional do Automobilismo – FIA.

A corrida marca o regresso da principal competição do automobilismo mundial ao país, após seis anos de ausência, sabendo-se já que a prova também se vai realizar em 2028.

“Temos finalmente uma data para a qual trabalhámos durante muito tempo. A última temporada ocorrida aqui, em 2021, deixou os pilotos, equipas e público impressionados com a nossa estrutura, mas sobretudo com a emoção que o nosso circuito proporciona”, afirmou Jaime Costa, Chief Executive Officer do Autódromo Internacional do Algarve, citado por um comunicado enviado às redações.

“Aos fãs deixo uma mensagem simples. Venham para ficar uma semana, não apenas para a corrida. Este é um Grande Prémio na confluência do Mediterrâneo com o Atlântico, com a combinação perfeita de belas praias, gastronomia, cultura e, agora, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1", acrescentou.

Ao longo dos três dias de competição haverá atividade contínua em pista, complementada por iniciativas e eventos paralelos que decorrerão durante a semana anterior ao Grande Prémio, indica a nota enviada pelo autódromo às redações.

“Em 2027 teremos condições para elevar significativamente esse impacto, com centenas de milhares de pessoas ao longo dos vários dias do evento, uma audiência global extraordinária e um potencial económico estimado em cerca de 150 milhões de euros, com efeitos na hotelaria, restauração, transportes, comércio, serviços e numa ampla cadeia de empresas e fornecedores da região”, afirmou André Gomes, Presidente do Turismo do Algarve, também citado pelo comunicado.

Já Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, diz que "estamos perante uma oportunidade para reforçar a notoriedade de Portugal junto de públicos estratégicos como um destino competitivo, preparado e atrativo ao longo de todo o ano". "Além de mostrar, uma vez mais, a qualidade da nossa oferta turística, a excelência das nossas infraestruturas e a forma como Portugal sabe receber”, acrescentou.

A venda de bilhetes arranca na próxima segunda-feira, 21 de setembro, data em que terá início a primeira de quatro fases de venda de bilhetes, exclusivamente através da plataforma oficial do evento disponível em: portugalf1gp.com.

Na primeira fase estarão disponíveis bilhetes gerais de três dias, lugares sentados em todas as bancadas e diferentes opções de hospitalidade.

O calendário completo do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pode ser encontrado aqui: https://corp.formula1.com/2027-calendar-announced-with-10-sprint-events/