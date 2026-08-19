Isack Hadjar falha GP dos Países Baixos devido a lesão no ginásio. Red Bull chama Liam Lawson

A Red Bull Racing viu-se forçada a alterar o seu alinhamento de pilotos para o Grande Prémio dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort. Isack Hadjar não vai participar na ronda deste fim de semana na sequência de uma lesão no pulso sofrida durante uma sessão de treino físico no ginásio ao longo da pausa de verão da Fórmula 1.

Embora o comunicado oficial da estrutura austríaca se limite a referir um problema físico ocorrido durante o período de encerramento das fábricas (o summer shutdown), a lesão sofrida em treino inviabiliza a presença do francês na pista onde, no ano anterior, conquistou o seu primeiro pódio na categoria principal.

Perante o impedimento de Hadjar, a equipa de Milton Keynes chamou Liam Lawson para assumir o monolugar RB22 ao lado de Max Verstappen na corrida caseira do piloto neerlandês.

A promoção temporária de Lawson provocou um efeito dominó imediato no seio do grupo: para ocupar o lugar vago na Racing Bulls, a equipa de Faenza convocou o piloto de reserva Yuki Tsunoda, que fará assim dupla com o estreante Arvid Lindblad a partir dos treinos livres desta sexta-feira.

É o regresso do piloto japonês ao volante de um monolugar, lugar que perdeu esta época.

A evolução clínica de Isack Hadjar continuará a ser monitorizada pela equipa médica com vista à sua eventual recuperação para o Grande Prémio de Itália, em Monza.