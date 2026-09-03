KIA lança o PV7 para o segmento dos comerciais ligeiros

A marca sul-coreana KIA vai lançar o PV7, um modelo totalmente elétrico dentro do segmento dos comerciais ligeiros. Esta antevisão antecipa a estreia mundial deste veículo que acontecerá a 14 de setembro em Hanôver, Alemanha, durante a feira IAA Transportation.
Em nota de imprensa, o fabricante indica que o PV7 é o segundo da gama e oferece mais espaço e capacidade que o PV5. A nível estético, o realce vai para o contraste das cores apresentadas, reforçado pelo design dos faróis dianteiros e traseiros do veículo, que irão definir a identidade da gama totalmente elétrica a que a KIA deu o nome de Plataform Beyond Vehicle (PBV).
Indica ainda a marca que este lançamento e os futuros derivados “são um pilar fundamental na estratégia da marca para o segmento de veículos comerciais, permitindo expandir a sua oferta de mobilidade empresarial”. Não foram fornecidas informações técnicas sobre este novo veículo.