KIA lança o PV7 para o segmento dos comerciais ligeiros

A marca sul-coreana KIA vai lançar o PV7, um modelo totalmente elétrico dentro do segmento dos comerciais ligeiros. Esta antevisão antecipa a estreia mundial deste veículo que acontecerá a 14 de setembro em Hanôver, Alemanha, durante a feira IAA Transportation.

Em nota de imprensa, o fabricante indica que o PV7 é o segundo da gama e oferece mais espaço e capacidade que o PV5. A nível estético, o realce vai para o contraste das cores apresentadas, reforçado pelo design dos faróis dianteiros e traseiros do veículo, que irão definir a identidade da gama totalmente elétrica a que a KIA deu o nome de Plataform Beyond Vehicle (PBV).