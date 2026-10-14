Leapmotor lança em Paris o novo hatchback urbano B03

A marca chinesa Leapmotor - que é representada pela Stellantis - aproveitou o Salão Automóvel de Paris para lançar o seu mais recente modelo, um compacto urbano, o B03. Este veículo tem a ambição de “democratizar” o acesso do consumidor ao elétrico puro, a par do acesso ao melhor que a tecnologia automotiva tem ao dispor.

Montado na Compact Electric Plataform, o Leapmotor B03 apresenta 390 km de autonomia em ciclo WLTP e consegue carregar dos 10% aos 80% em 21 minutos. O sistema de propulsão elétrico tem uma potência de/até 145 kW.

No interior tem algumas soluções novas como uma área de arrumação à prova de água!, e mais de 30 compartimentos de arrumação. Para o condutor está disponível um ecrã tátil flutuante de 14,6 polegadas e um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas e equipado com a nova geração do Leap OS 4.0 Plus. Tem acesso à plataforma Apple CarPlay e Android Auto sem fios para atualizações over-the-air e um interface que se inspira nos smartphones.

O interior tem ainda bancos e volante aquecidos e usa materiais ecológicos no habitáculo. Em termos de segurança apresenta-se com 21 sensores para assistência ao condutor, e o construtor promete ter um preço acessível, embora não tenhamos informação para Portugal.

No Salão de Paris a Leapmotor revelou o novo SUV topo de gama, o D19, e onde predomina o luxo. Apresenta uma disposição versátil de seis ou sete lugares, incluindo bancos exclusivos na segunda fila na configuração premium 2+2+2, um ecossistema de infoentretenimento, tecnologias de apoio ao condutor, e um sistema inovador a nível de suspensão que se adapta às condições reais da estrada. O D19 inclui a tecnologia Super Reev da Leapmotor que permite autonomias longas, um carregamento rápido e uma arquitetura “cell-to-chassis”.

Entretanto, foi anunciado pela Leapmoter e Stellantis que já arrancou a produção do B10, que é 100% elétrico, na fábrica de Saragoça, Espanha. A unidade irá produzir veículos exclusivamente para o mercado europeu.