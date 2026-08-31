Mercado português recebe o Polestar 4 SUV

O novo elemento da família com raiz sueca Polestar tem disponível, para encomenda desde o início deste mês de setembro, o Polestar 4 SUV, que com a nova versão confirma ser o best-seller da marca. A base é o Polestar 4 Coupé, sendo que a versão SUV traz maior capacidade de carga, mantendo o design de base e a performance.

A principal alteração neste novo modelo relativamente ao anterior é a afinação do chassis, com o objetivo de reforçar a dinâmica de uma condução desportiva.

Na gama - esta empresa com sede em Gotemburgo, Suécia, e capital chinês – a marca tem quatro modelos, o Polestar 2, o Polestar 3, o Polestar 4 e o Polestar 5.

A versão SUV do Polestar 4 e que entrou em pré-encomenda, deverá chegar ao mercado durante o último trimestre deste ano; enquanto o sucessor do Polestar 2 chegará ao mercado no início de 2027, e o SUV compacto Polestar 7 deverá chegar ao mercado em 2028, assim como o roadster Polestar 6.

Estes veículos são fabricados na América do Norte e na Ásia, sendo que o Polestar 7 será fabricado na Europa, concretamente em Kosice, na Eslováquia.