Mercedes inova no Classe C com motor de combustão

A Mercedes anunciou que os modelos Limousine e Station da Classe C, com motor a combustão, vão receber atualizações técnicas, algo que acontece depois do recente lançamento do Classe C elétrico.
As novidades começam com a assinatura luminosa mais expressiva na frente, enquanto o interior tem atualizações over-the-air do MB.OS, a par de novas entradas a nível digital, caso do assistente virtual MBUX com Inteligência Artificial e navegação com agente de IA da Google Cloud.
Também os motores a combustão eletrificados e híbridos plug-in apresentam uma autonomia elétrica de 109km em ciclo WLTP, enquanto foram instaladas novas soluções a nível de sistemas de assistência à condução e estacionamento. Neste aperfeiçoamento das motorizações foram tidos em conta os requisitos da norma Euro 7.
De realçar que o Classe C sofreu uma evolução radical desde que foi lançado há 44 anos, o que é natural (e obrigatório) perante a evolução da indústria, mas neste período conseguiu vendas de 12 milhões de unidades em todo o mundo, e as novidades nunca deixaram de fazer a diferença perante a concorrência. Os modelos agora anunciados, com consumos da ordem dos 6,9l/100 km no caso do C 250 Limousine, e preços a começar nos 52 mil euros com IVA incluído, permitem uma autonomia elétrica de 109km, como referimos, mas mais do que tudo isso, tem algumas características diferenciadoras. O exemplo disso acontece com a direção do eixo traseiro, com um ângulo de viragem até 2,5 graus, o que reduz o diâmetro de viragem em 43 centímetros para 10,64 metros, segundo nota da marca. Possui um computador com IA, com atualizações over-the-air, enquanto o assistente virtual MBUX, baseado também em IA e ativado por voz com o comando “Hey Mercedes”, mantém conversas e, sobretudo, memoriza informações. E, não se assuste se este assistente virtual escolher músicas para si com base na conversa que estiver a ter com ele ou com um a pessoa ao lado. E na navegação este assistente virtual vai buscar informações a várias fontes, incluindo a outros veículos para procurar destinos ou lugares de estacionamento.
Os novos Classe C têm opções de motorização a gasolina e diesel, a par de versões híbridas. As motorizações a combustão têm motores novos de quatro cilindros, com diferentes níveis de potência e com a tecnologia mild hybrid integrada. O resultado é um novo nível de eficiência, nomeadamente na redução de consumos. Este sistema elétrico de 48 volts permite a circulação em modo coasting (desliga o motor do carro para o deixar deslocar por inércia), a par da recuperação de energia durante a desaceleração.
E com todos os motores equipados com o Integrated Starter Generator de segunda geração, os motores arrancam de forma muito rápida e a função start-stop mostra-se quase impercetível, assim como a mudança para o modo coasting.
Especificações
O motor a gasolina de quatro cilindros tem uma cilindrada de dois litros, mas o mais importante é que conta com um compressor elétrico auxiliar novo e que responde bem, mesmo a baixos regimes, indica a fábrica. Este motor tem baixas emissões, tanto mais que é alimentado pelo sistema elétrico de 48 volts, sendo que o compressor elétrico auxiliar acelera até velocidades elevadas em milissegundos. O sistema compensa o atraso que normalmente têm os veículos com turbocompressor, o chamado turbo lag, e permite uma entrega linear. Este tipo de condução é particularmente relevante no arranque, nas saídas de curva e nas acelerações para ultrapassagens. Com o motor a gasolina, o novo Classe C tem três níveis de potência, sendo o mais elevado, o C300, aquele que desenvolve o equivalente a 258cv e um binário nominal de 40 Nm. Por seu lado, o C200 desenvolve 177cv de potência de 270Nm de binário.
Já o Classe C híbrido plug-in, permite condução totalmente elétrica em pouco mais de 100km, em ciclo WLTP, e pode circular em modo coasting e recupera energia. Estes modelos estão disponíveis com tração traseira e integral, sendo que o C400 e 4MATIC Limousine e o Station têm uma potência combinada de até 395cv e 65 Nm. Estes híbridos plug-in podem ser carregados em pontos de carregamento AC até 11kW em devices domésticos, e nos carregadores públicos podem ser usados até 55kW. Nestes modelos o consumo de energia em modo elétrico chega aos 16,4kWh e com bateria descarregada o consumo é de 7,8l/100 km.
No motor diesel de quatro cilindros, e que é compatível com biocombustíveis, é possível encontrar duas versões, a de 163cv e a de 200cv, sendo que a tecnologia nestes motoros inclui um turbocompressor de geometria variável e a injeção direta common rail de 2200bar. Estes motores, segundo a marca, são compatíveis com os biocombustíveis HVO100, B10 e B20.
Direção no eixo traseiro
Este novo Classe C continua a permitir a direção no eixo traseiro, algo que melhora a manobrabilidade, e que permite um ângulo de viragem até 2,5 graus, e reduz o diâmetro de viragem em 43 centímetros, como referimos. Isto significa menos rotações do volante entre batentes. A tecnologia funciona para velocidades inferiores a 100km/h com as rodas traseiras a virarem em sentido oposto às dianteiras, mas em velocidades superiores aos 100km/h as rodas traseiras viram no mesmo sentido das rodas dianteiras.
No interior da viatura o destaque vai para o silêncio, com a marca a registar o aperfeiçoamento a nível vibracional, e no exterior o coeficiente de resistência aerodinâmico é reduzido, diminuindo o ruído que vem do exterior. Há ainda pormenores relevantes neste esforço para impor o silêncio no interior, como seja um vedante adicional no para-brisas, ou ainda uma nova configuração no sistema de escape que está suspenso numa estrutura tipo gaiola.
Mas as novidades não ficam apenas pelas motorizações e suspensão, também a digitalização no novo Classe C da Mercedes subiu de nível com a navegação com realidade aumentada, algo que só estava disponível no Classe S e no EQS, com as informações a serem apresentada tridimensionalmente. Por outro lado, a navegação inteligente baseia-se no Google Maps e nesta solução temos o novo Automotive AI Agent da Google Cloud para serviços de conversa e que está integrado com o Google Maps, sendo possível procurar estações de carregamento e lugares de estacionamento. Na assistência à condução o carro possui 10 câmaras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultrassónicos, com os algoritmos de IA, treinados com os volumes de dados recolhidos que processam informações para que o condutor se possa aperceber do trânsito envolvente. Um dos sistemas de ajuda à condução dá pelo nome de “Manoeuvring Assist” e permite travar o veículo em manobras de marcha-atrás a baixa velocidade, caso detete uma colisão iminente.