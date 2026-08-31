Mercedes inova no Classe C com motor de combustão

A Mercedes anunciou que os modelos Limousine e Station da Classe C, com motor a combustão, vão receber atualizações técnicas, algo que acontece depois do recente lançamento do Classe C elétrico.

As novidades começam com a assinatura luminosa mais expressiva na frente, enquanto o interior tem atualizações over-the-air do MB.OS, a par de novas entradas a nível digital, caso do assistente virtual MBUX com Inteligência Artificial e navegação com agente de IA da Google Cloud.

Também os motores a combustão eletrificados e híbridos plug-in apresentam uma autonomia elétrica de 109km em ciclo WLTP, enquanto foram instaladas novas soluções a nível de sistemas de assistência à condução e estacionamento. Neste aperfeiçoamento das motorizações foram tidos em conta os requisitos da norma Euro 7.

De realçar que o Classe C sofreu uma evolução radical desde que foi lançado há 44 anos, o que é natural (e obrigatório) perante a evolução da indústria, mas neste período conseguiu vendas de 12 milhões de unidades em todo o mundo, e as novidades nunca deixaram de fazer a diferença perante a concorrência. Os modelos agora anunciados, com consumos da ordem dos 6,9l/100 km no caso do C 250 Limousine, e preços a começar nos 52 mil euros com IVA incluído, permitem uma autonomia elétrica de 109km, como referimos, mas mais do que tudo isso, tem algumas características diferenciadoras. O exemplo disso acontece com a direção do eixo traseiro, com um ângulo de viragem até 2,5 graus, o que reduz o diâmetro de viragem em 43 centímetros para 10,64 metros, segundo nota da marca. Possui um computador com IA, com atualizações over-the-air, enquanto o assistente virtual MBUX, baseado também em IA e ativado por voz com o comando “Hey Mercedes”, mantém conversas e, sobretudo, memoriza informações. E, não se assuste se este assistente virtual escolher músicas para si com base na conversa que estiver a ter com ele ou com um a pessoa ao lado. E na navegação este assistente virtual vai buscar informações a várias fontes, incluindo a outros veículos para procurar destinos ou lugares de estacionamento.

Os novos Classe C têm opções de motorização a gasolina e diesel, a par de versões híbridas. As motorizações a combustão têm motores novos de quatro cilindros, com diferentes níveis de potência e com a tecnologia mild hybrid integrada. O resultado é um novo nível de eficiência, nomeadamente na redução de consumos. Este sistema elétrico de 48 volts permite a circulação em modo coasting (desliga o motor do carro para o deixar deslocar por inércia), a par da recuperação de energia durante a desaceleração.

E com todos os motores equipados com o Integrated Starter Generator de segunda geração, os motores arrancam de forma muito rápida e a função start-stop mostra-se quase impercetível, assim como a mudança para o modo coasting.