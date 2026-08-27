NASA estreia nova pintura lunar na frota de míticos aviões T-38 e homenageia missões Artemis

A NASA introduziu uma renovação estética histórica num dos seus emblemáticos jatos de treino Northrop T-38 Talon, rompendo com o esquema visual clássico que predominava há quase 50 anos.

O avião com a matrícula N924NA (conhecido internamente apenas por "924") tornou-se o primeiro da frota ativa a exibir uma pintura dedicada ao programa de exploração lunar Artemis.

A transformação, que representa a quinta alteração de design dos T-38 da NASA desde a sua introdução em 1962 mas é a mudança mas radical, troca a tradicional fuselagem totalmente branca com risca azul por um contraste em preto e branco, delimitado por finas linhas em azul e vermelho. A secção traseira da fuselagem destaca o logótipo oficial do programa Artemis e uma representação detalhada da face visível da Lua.

O T-38 e o treino espacial

Apesar de não voar até ao espaço, o T-38 Talon de dois lugares continua a ser uma ferramenta essencial para o corpo de astronautas da NASA.

Estacionados no aeroporto de Ellington Field, nas imediações do Centro Espacial Johnson, em Houston, os 14 aviões da frota ativa desempenham funções críticas. São utilizados em simulação de ambientes de alto risco a velocidades superiores a Mach 1, forçam a tomada de decisões imediatas sob forças de aceleração elevadas, replicando a exigência cognitiva e o stress de um lançamento ou reentrada espacial; permite, que especialistas de missão não-pilotos treinem a gestão de recursos de cabina em conjunto com pilotos experientes; e servem como meio de transporte rápido entre os centros de lançamento na Florida, centros de comando no Texas e instalações de desenvolvimento técnico na Califórnia.

A escolha do jato 924 para esta alteração decorreu do calendário habitual de manutenção da Divisão de Operações de Aeronaves (AOD). Contudo, a ideia concebida pelo piloto de projeto Sean Brady vai ter continuidade: a NASA planeia pintar uma segunda unidade da frota com uma variante deste esquema, estando em estudo a aplicação de apontamentos em dourado e prateado e a inclusão de imagens do lado oculto da Lua.

Astronautas como Andre Douglas, especialista de missão designado para o programa Artemis, já partilharam imagens junto à aeronave no Texas, sublinhando o entusiasmo da equipa com o novo visual daquele que continua a ser o vetor de treino mais carismático da exploração espacial.