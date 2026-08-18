O ecossistema digital da Zeekr

Estamos no final da “silly season” com apresentações de novos modelos a partir de setembro. Entretanto, as marcas vão mostrando o que de melhor produzem como é o caso da chinesa Zeekr, com um ecossistema digital na nova geração de veículos conectados.

A conectividade, explica a marca, “assume um papel fundamental ao prolongar para além do veículo a experiência tecnológica da marca”. E frisa que o automóvel passa a ser “uma plataforma inteligente e permanentemente ligada ao seu utilizador”. Neste ecossistema está incluído a navegação inteligente, o acesso digital ao veículo e as atualizações remotas de software. Tudo feito através de uma aplicação, que funciona como ponto de acesso ao ecossistema digital e que permite ao proprietário e/ou condutor gerir o veículo através do smartphone.

Existe ainda a possibilidade de o proprietário partilhar o acesso à viatura, com familiares ou amigos e, desta forma, criar um sistema simples de car sharing.

A aplicação Zeekr tem a particularidade de permitir a localização em tempo real da viatura, desvendar o histórico de viagens e verificar a pressão dos pneus ou avarias.

O sistema está disponível em iOS e Android, o que é relevante para a atualização do software e garante maior abrangência de mercado. A experiência de conectividade dispõe de soluções de navegação avançadas, incluindo planeamento de carregamentos elétricos assistência inteligente e um infoentretenimento de última geração. E tudo pode ser controlado por voz.