Radares da PSP: Onde vão estar as operações de controlo de velocidade até ao final de agosto

No âmbito do programa de prevenção e segurança rodoviária "Quem o avisa...", a Polícia de Segurança Pública (PSP) tornou público o planeamento das ações de controlo de velocidade com recurso a radar móvel previstas até ao final de agosto.

A iniciativa visa alertar os condutores para a necessidade de moderação de velocidade e cumprimento dos limites legais, reduzindo o risco de sinistralidade numa época marcada por fluxos intensos de trânsito devido às férias e deslocações de verão.

Abaixo encontra-se a lista detalhada por distrito com as datas, horários e locais previstos:



Lisboa



18 de agosto (08h30): Rua Bica da Costa – Queluz

18 de agosto (14h00): Av. Capitães de Abril – Mem Martins

19 de agosto (22h00): Av. Ivens (sentido Lisboa/Cascais) – Dafundo

21 de agosto (14h00): IC 19 – Cacém

22 de agosto (08h00): Av. Eusébio da Silva Ferreira – Lisboa

Porto



18 de agosto (14h00): Estrada da Circunvalação (n.º 11124) – Matosinhos

20 de agosto (08h00): Av. Gago Coutinho – Gulpilhares (Vila Nova de Gaia)

24 de agosto (14h00): Rua Ribeiro Cambado – Valongo

26 de agosto (08h00): Estrada Municipal 556 – Santo Tirso

31 de agosto (14h00): Estrada da Circunvalação (n.º 9389) – Porto

Setúbal



17 de agosto (09h00): Via Circular Externa – Montijo

Coimbra



17 de agosto (08h30): Av. Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

17 de agosto (09h00): Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

19 de agosto (09h00): Rua da Boucinha / Vale Figueira – Coimbra

23 de agosto (08h30): Ponte Edgar Cardoso (sentido N/S) – Figueira da Foz

23 de agosto (09h00): Via António Moreira – Coimbra

25 de agosto (09h00): EN 341 (Taveiro/Coimbra) – Coimbra

31 de agosto (08h30): Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

31 de agosto (09h00): IC 2 (sentido S/N) – Coimbra

Santarém



19 de agosto (08h00): Av. Bombeiros Voluntários – Ourém

30 de agosto (09h00): Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

31 de agosto (08h00): EN 110 – Carvalhos de Figueiredo (Tomar)

Évora



24 de agosto (10h00): EN 18 (ao Gil) – Estremoz

26 de agosto (09h00): EN 114 / Av. Túlio Espanca – Évora

31 de agosto (09h00): EN 18 (Bairro do Frei Aleixo) – Évora

Beja



18 de agosto (09h00): Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

27 de agosto (14h30): Av. Salgueiro Maia – Beja

Faro



24 de agosto (09h00): Prolongamento da Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

Aveiro



27 de agosto (08h00): Av. da Universidade – Aveiro

Viseu



24 de agosto (08h00): Estrada de Nelas – Viseu

Viana do Castelo



22 de agosto (09h30): Estrada da Papanata – Viana do Castelo

25 de agosto (16h30): Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

Castelo Branco



17 de agosto (09h00): Vale do Romeiro – Castelo Branco

23 de agosto (08h00): Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

Portalegre



20 de agosto (08h00): Av. da Europa – Elvas

24 de agosto (09h00): EN 373 – Elvas

Importa salientar que a calendarização divulgada pela força de segurança tem caráter indicativo e está sujeita a eventuais alterações operacionais. A divulgação destes pontos de controlo não inviabiliza a realização de outras operações de fiscalização não anunciadas pelas forças de autoridade.

Este texto foi escrito via ferramentas de Inteligência Artificial generativa (Google Gemini Pro -- Flash Extended), sujeito a edição jornalística. Cumpre todas as regras éticas e deontológicas.