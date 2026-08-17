Radares da PSP: Onde vão estar as operações de controlo de velocidade até ao final de agosto

No âmbito do programa de prevenção e segurança rodoviária "Quem o avisa...", a Polícia de Segurança Pública (PSP) tornou público o planeamento das ações de controlo de velocidade com recurso a radar móvel previstas até ao final de agosto.
A iniciativa visa alertar os condutores para a necessidade de moderação de velocidade e cumprimento dos limites legais, reduzindo o risco de sinistralidade numa época marcada por fluxos intensos de trânsito devido às férias e deslocações de verão.
Abaixo encontra-se a lista detalhada por distrito com as datas, horários e locais previstos:
Lisboa
18 de agosto (08h30): Rua Bica da Costa – Queluz
18 de agosto (14h00): Av. Capitães de Abril – Mem Martins
19 de agosto (22h00): Av. Ivens (sentido Lisboa/Cascais) – Dafundo
21 de agosto (14h00): IC 19 – Cacém
22 de agosto (08h00): Av. Eusébio da Silva Ferreira – Lisboa
Porto
18 de agosto (14h00): Estrada da Circunvalação (n.º 11124) – Matosinhos
20 de agosto (08h00): Av. Gago Coutinho – Gulpilhares (Vila Nova de Gaia)
24 de agosto (14h00): Rua Ribeiro Cambado – Valongo
26 de agosto (08h00): Estrada Municipal 556 – Santo Tirso
31 de agosto (14h00): Estrada da Circunvalação (n.º 9389) – Porto
Setúbal
17 de agosto (09h00): Via Circular Externa – Montijo
Coimbra
17 de agosto (08h30): Av. Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
17 de agosto (09h00): Via Augusto Vaz Serra – Coimbra
19 de agosto (09h00): Rua da Boucinha / Vale Figueira – Coimbra
23 de agosto (08h30): Ponte Edgar Cardoso (sentido N/S) – Figueira da Foz
23 de agosto (09h00): Via António Moreira – Coimbra
25 de agosto (09h00): EN 341 (Taveiro/Coimbra) – Coimbra
31 de agosto (08h30): Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz
31 de agosto (09h00): IC 2 (sentido S/N) – Coimbra
Santarém
19 de agosto (08h00): Av. Bombeiros Voluntários – Ourém
30 de agosto (09h00): Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento
31 de agosto (08h00): EN 110 – Carvalhos de Figueiredo (Tomar)
Évora
24 de agosto (10h00): EN 18 (ao Gil) – Estremoz
26 de agosto (09h00): EN 114 / Av. Túlio Espanca – Évora
31 de agosto (09h00): EN 18 (Bairro do Frei Aleixo) – Évora
Beja
18 de agosto (09h00): Rua Francisco Miguel Duarte – Beja
27 de agosto (14h30): Av. Salgueiro Maia – Beja
Faro
24 de agosto (09h00): Prolongamento da Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira
Aveiro
27 de agosto (08h00): Av. da Universidade – Aveiro
Viseu
24 de agosto (08h00): Estrada de Nelas – Viseu
Viana do Castelo
22 de agosto (09h30): Estrada da Papanata – Viana do Castelo
25 de agosto (16h30): Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
Castelo Branco
17 de agosto (09h00): Vale do Romeiro – Castelo Branco
23 de agosto (08h00): Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
Portalegre
20 de agosto (08h00): Av. da Europa – Elvas
24 de agosto (09h00): EN 373 – Elvas
Importa salientar que a calendarização divulgada pela força de segurança tem caráter indicativo e está sujeita a eventuais alterações operacionais. A divulgação destes pontos de controlo não inviabiliza a realização de outras operações de fiscalização não anunciadas pelas forças de autoridade.
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