Range Rover apresenta o seu primeiro modelo 100% elétrico com autonomia até 600 km

A Range Rover revelou oficialmente a versão totalmente elétrica do seu icónico SUV. Produzido na fábrica de Solihull, no Reino Unido, o primeiro Range Rover Electric assinala a entrada da marca britânica na mobilidade exclusivamente a bateria, mantendo a arquitetura flexível que já acolhe variantes com motor de combustão e híbridas.

O modelo está equipado com dois motores elétricos de íman permanente de 260kW — um por eixo —, debitando uma potência combinada de 550cv (PS) e um binário máximo de 850Nm. Estes números permitem ao SUV acelerar dos 0 aos 100km/h em 4,5 segundos e recuperar dos 80 aos 120km/h em 2,7 segundos, segundo comunicado da marca.

A alimentar o sistema de propulsão está uma bateria de iões de lítio com 118,5kWh de capacidade útil e arquitetura de 800 volts. De acordo com o fabricante, a autonomia atinge até 600 quilómetros em ciclo WLTP (estimando-se cerca de 535km em condições reais de utilização).

Em postos de carregamento ultra-rápido de corrente contínua (CC) até 350kW, o veículo consegue recuperar dos 10 aos 80% da carga em 22 minutos, ou adicionar 220km de autonomia em apenas 10 minutos. A bateria dispõe de uma garantia de fábrica de oito anos ou 160.000 quilómetros.

No capítulo dinâmico e fora de estrada, a marca procurou preservar as capacidades tradicionais do modelo. O Range Rover Electric introduz um novo sistema de gestão de tração integrado (ITM), capaz de responder em 50 milissegundos — até 100 vezes mais depressa do que um sistema mecânico a combustão equivalente —, além de manter uma capacidade de passagem a vau de até 900 milímetros de profundidade.

O sistema integra ainda um modo de condução com pedal único ("Single Pedal"), apto a arrancar em inclinações de 33 graus e a superar subidas com declives de até 45 graus.

O modelo, que totalizou mais de 1,5 milhões de quilómetros e 250 mil horas de testes físicos e virtuais antes do lançamento, conta com mais de 300 pedidos de patente associados — incluindo o sistema de gestão térmica patenteado ThermAssist e as suas próprias unidades de propulsão.

O Range Rover Electric será disponibilizado em versões de distância entre eixos curta e longa, nos níveis de equipamento SE, HSE, Autobiography, SV e numa edição de lançamento First Edition.

As encomendas já se encontram abertas em Portugal, com preços a começar nos 165.962,70 euros.