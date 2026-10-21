Richard Hammond liquida produtora televisiva com 18 anos para partilha de 4,5 milhões de euros

A produtora independente britânica Hamster's Wheel Productions, fundada em 2008 pelo apresentador de televisão Richard Hammond e pela sua ex-mulher, Amanda "Mindy" Hammond, entrou formalmente em processo de liquidação voluntária.

O encerramento da sociedade surge no rescaldo do divórcio do casal, anunciado após 28 anos de casamento.

Ao contrário de um cenário de insolvência por dificuldades financeiras, a operação consiste numa liquidação voluntária solvente (members' voluntary liquidation, no termo técnico jurídico britânico), procedimento comum no Reino Unido quando os acionistas decidem cessar a atividade de uma empresa com contas equilibradas e distribuir os ativos remanescentes.

De acordo com a declaração de solvência entregue na Companies House, o registo comercial britânico, e citado pelos media internacionais, a empresa apresenta uma sólida situação de liquidez. Os documentos contabilísticos revelam que a sociedade dispõe de cerca de 2,3 milhões de libras em depósitos bancários, detém 1,45 milhões de libras em créditos a receber e aguarda ainda o reembolso de cerca de 176 mil libras correspondentes a impostos sobre o rendimento coletivo.

Com a conclusão do processo de liquidação e a satisfação das responsabilidades correntes, Richard e Mindy Hammond deverão partilhar um remanescente líquido avaliado em perto de 4 milhões de libras (aproximadamente 4,7 milhões de euros ao câmbio atual).

Ao longo de 18 anos de existência, a Hamster's Wheel Productions foi o veículo societário responsável pelo desenvolvimento e produção de diversos formatos televisivos protagonizados pelo antigo coapresentador de Top Gear e Thge Grand Tour, incluindo programas como Richard Hammond's Blast Lab, Wild Weather e a série de animação infantil Lab Rats.



O império de Hammond fora da Hamster's Wheel

A dissolução da produtora televisiva não afeta os restantes interesses empresariais de Richard Hammond, cujo portefólio societário se expandiu e diversificou na última década, em particular no setor do restauro automóvel e dos novos formatos digitais.

O projeto mais emblemático desta fase é a The Smallest Cog, oficina de restauro de clássicos fundada em 2021 em Herefordshire, em conjunto com Neil e Anthony Greenhouse.

A empresa, cuja evolução diária serviu de base à série documental Richard Hammond's Workshop (Discovery+), funciona como uma entidade jurídica autónoma focada em restauros integrais e mecânica de precisão, mantendo a operação em velocidade de cruzeiro à margem dos negócios televisivos do casal.

O percurso corporativo do apresentador cruza-se ainda com as estruturas criadas em parceria com Jeremy Clarkson, James May e o produtor executivo Andy Wilman (de Top Gear e The Grand Tour). Entre estas destaca-se a Chump Productions (e o veículo associado W. Chump & Sons), estabelecida em 2015 para gerir os direitos e a produção executiva de The Grand Tour, precisamente, para a Amazon Prime Video, estrutura que entrou igualmente num processo natural de reavaliação de ativos com a conclusão dos contratos das grandes viagens do formato global.

O trio mantém ainda presença na DriveTribe, plataforma digital focada na cultura automóvel que, após reformular o seu modelo de negócio inicial, se consolidou como uma das maiores produtoras de conteúdos em vídeo para redes sociais e YouTube no Reino Unido.