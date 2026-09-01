Stellantis continua líder no mercado automóvel nacional

Os dados são da ACAP, Associação Automóvel de Portugal, e dão conta de que o mercado automóvel cresceu 10,3% até agosto e que só no mês de agosto o crescimento foi de 11% em termos homólogos. Destes volumes, cerca de 25% das vendas é de carros elétricos. A Stellantis, por seu lado, é líder quer nas vendas totais, com um crescimento de 17% em agosto e em termos homólogos, e com uma quota de mercado de 22,5%.

Ainda na análise de agosto, e de acordo com as informações da ACAP as vendas da Stellantis em veículos de passageiros (VP) e em comerciais ligeiros (VCL) foram matriculados 3727 veículos. A marca do grupo com maior crescimento foi a chinesa Leapmotor com uma performance que superou 18 vezes o mesmo mês do ano anterior, enquanto a DS cresceu 39% e a Citroen cresceu 36%. A nível de veículos elétricos, a Stellantis liderou em agosto com uma quota de mercado de 21,8%.

Em termos de acumulado dos oito meses de 2026, a Stellantis é líder nas vendas com 47.861 viaturas matriculadas entre veículos de passageiros e comerciais de passageiros, o que dá uma quota de 25%, sendo que no mercado de veículos de passageiros a quota é de 22,9% e nos comerciais ligeiros a quota é de 41,2%.

Os três veículos mais vendidos do mercado durante o corrente ano são todos da Stellantis, com a liderança do SUV Peugeot 2008, e depois temos o Peugeot 208 e o Citroen C3.

No mercado dos elétricos (BEV) a Stellantis vendeu 11.130 unidades e tem uma quota de 22%, com as vendas a subirem 56% em termos homólogos. Nos quadriciclos a Stellantis revela que o Citroen Ami tem 23,8% de quota no mercado e lidera com 336 unidades vendidas. Outra marca do grupo, o Fiat Topolino, tem 260 unidades vendidas no mercado nacional.