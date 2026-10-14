Stellantis entrega menos 1% de carros no 3.º trimestre

A produção de automóveis do grupo Stellantis foi afetada pelas paragens planeadas nas unidades da América do Norte. Nesta região as entregas consolidadas estimadas caíram 12%, enquanto na Europa subiram 10% no 3.º trimestre, essencialmente devido à procura por veículos elétricos a bateria (BEV). Globalmente o 3.º trimestre revelou uma queda ligeira de 1% em termos homólogos, na entrega de automóveis. Ainda assim a produção entregue no 3º trimestre a concessionários, distribuidores e clientes finais situou-se em 1,3 milhões de unidades.

A par da América do Norte, o mercado turco também registou menos entregas. A queda na América do Norte foi da ordem das 42 mil unidades em termos homólogos, com destaque para as marcas Grand Cherokee e Compass. Na Europa alargada as entregas aumentaram 54 mil unidades, mais 10% em termos homólogos, sendo que dentro da Stellantis a marca Leapmotor esteve em destaque.

Os modelos que contribuíram para o crescimento da procura foram o Citroen C3 e o C3 Aircross, o Opel Frontera e o Fiat Grande Panda, a par do Fiat 500 Hybrid e do Jeep Compass. Em contraste, caíram as entregas do Opel Corsa e do Mokka, do Citroen C4, do Alfa Romeo Junior e do Peugeot 2008.

Na região do Médio Oriente e de África registou-se procura forte na Argélia e Marrocos e queda nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, que está a ser afetado pelo conflito militar existente. Na América do Sul aumentaram as entregas no Brasil, mas caíram na Argentina; e na Ásia-Pacífico registou-se um aumento de volumes na Índia.