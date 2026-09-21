Tecnologia PHREV no Dongfeng MAGE permite autonomia até 1100 km
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Tecnologia PHREV no Dongfeng MAGE permite autonomia até 1100 km

Este sistema novo combina um motor 1.5 turbo, uma transmissão híbrida dedicada 4DHT e uma bateria LFT de 17 kWh, o que lhe dá uma potência combinada de 279 cv e 580 Nm de binário.
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A marca chinesa Dongfeng acaba de apresentar em Portugal dois novos carros, a MAGE e o VIGO, depois ter arrancado com um pequeno urbano, o Box. 

Sem querer divulgar em números os objetivos de vendas em Portugal, o COO da Dongfeng Portugal, Rafael Monteiro, disse na apresentação dinâmica feita aos jornalistas, apenas que são elevadas, mas as expetativas, nomeadamente no MAGE têm por base algo novo, a tecnologia híbrida plug-in Mach PHREV 3 Power, embora esteja licenciado como PHEV. Este sistema novo combina um motor 1.5 turbo, uma transmissão híbrida dedicada 4DHT e uma bateria LFT de 17 kWh, o que lhe dá uma potência combinada de 279 cv e 580 Nm de binário.  

O veículo toma a decisão sobre o sistema mais eficiente para circular, com o motor a combustão a alimentar o motor elétrico, e este a alimentar as rodas. O resultado é uma autonomia elétrica pura de 86 km e, ciclo WLTP, e uma autonomia total de 1100 km, sendo que o consumo combinado anunciado é de 2,2 l/100 km, mas o mais interessante é o consumo de gasolina sem a bateria que não vai além dos 5,3 l/100 km. Em termos de design o veículo tem uma configuração minimalista, com linhas bem recortadas, boa qualidade dos tecidos no interior, forte aposta na digitalização e alguns pormenores de importância como seja o tejadilho com uma grande abertura, puxadores embutidos e um som de fecho de portas que faz a diferença entre a boa e a má qualidade. O PVP recomendado fica nos 35.042 euros com IVA e a garantia em ambos os veículos é de set e anos ou 300 mil km para o veículo, e de 10 anos, sem limite de km, para a bateria de alta tensão. 

Por seu lado, o VIGO é mais apropriado como citadino, sendo um 100% elétrico com 340 km de autonomia em ciclo WLTP e carregamento rápido DC até 167 kW. O PVP fica cerca de dois mil euros mais barato do que o “irmão” e destaca-se pelo motor com uma potência interessante de 163 cv e 230 Nm de binário. Tem pormenores como a função Vehicle-to-Load que pode alimentar equipamentos externos. É menos requintado que o MAGE, mas dá prazer a conduzir e tem uma posição alta para quem vai ao volante. O passageiro da frente pode usufruir da consola central flutuante. Há ainda pormenores que fazem a diferença e neste caso temos as portas com luzes de efeito ondulante, bancos reclináveis, carregamento wireless e um dos pormenores mais interessantes é a mala com abertura dupla, em que a parte de baixo do portão traseiro pode servir como mesa ou como apoio para elevar as cargas. Ambos os veículos têm um número grande de ajudas à condução. 

Tecnologia PHREV no Dongfeng MAGE permite autonomia até 1100 km
Dongfeng vende primeiro híbrido plug-in da marca em Portugal
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Rafael Monteiro
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