Volkswagen planeia descontinuar marca SEAT até 2029 a favor da Cupra. Saiba as razões

O Grupo Volkswagen prepara-se para encerrar o mais longo capítulo da história industrial automóvel espanhola. De acordo com um documento estratégico confidencial preparado para a reunião do conselho de supervisão (Aufsichtsrat) do consórcio alemão, marcada para 3 e 4 de setembro, a marca SEAT foi formalmente excluída do planeamento a longo prazo do grupo e tem a sua extinção prevista até ao final de 2029, transitando toda a sua capacidade industrial, produtos e canais de distribuição para a sua subsidiária desportiva, a Cupra.

A revelação, avançada pelo semanário económico alemão WirtschaftsWoche, expõe um plano de liquidação ordenado que põe termo a quase oito décadas de história da insígnia fundada em 1950. O texto interno escreve taxativamente que “a marca SEAT será progressivamente descontinuada de forma ordenada e financeiramente optimizada até, no máximo, ao final de 2029, assegurando em simultâneo a assistência contínua aos actuais clientes, designadamente através de serviços de manutenção e garantia, bem como o cumprimento de todas as obrigações contratuais já assumidas”.

O memorando acrescenta ainda que os modelos em catálogo, os canais comerciais e o complexo fabril de Martorell devem migrar gradualmente para a alçada da Cupra sempre que isso se revele viável, advertindo: “Manter a SEAT na sua estrutura atual mobilizaria recursos adicionais” que a administração em Wolfsburgo não está disposta a canalizar.

Onda de choque na SEAT

Perante a divulgação destas diretrizes que, em teoria, se deveriam manter confidenciais, a administração executiva do consórcio e a direção da SEAT S.A. optaram por uma linha de contenção institucional. Confrontada com a autenticidade do relatório e com o calendário de encerramento da insígnia, a representação oficial da empresa divulgou uma tomada de posição formal na qual procura enquadrar o debate estratégico no momento de transição de todo o grupo.

“Toda a indústria, incluindo o Grupo Volkswagen e, naturalmente, a SEAT S.A., está a atravessar uma profunda transformação, impulsionada pelo nosso compromisso com a electrificação”, lê-se na declaração oficial da marca, vincando que “o contexto global alterou-se significativamente, com um forte impacto no sector automóvel, em particular ao longo do último ano”.

A empresa sustenta que o consórcio alemão “está a trabalhar num plano de transformação para todo o negócio do grupo com o objetivo de reforçar a sua competitividade e eficiência”, definindo como meta prioritária “tornar todo o Grupo Volkswagen e as respectivas entidades mais eficientes e ágeis, captando de forma consistente todo o potencial de sinergias tecnológicas”. A nota conclui com uma garantia de que o dossiê permanece em aberto: “Esta estratégia tem vindo a ser debatida em várias reuniões do Conselho de Supervisão. Nenhuma decisão foi tomada nesta fase. Informaremos sobre quaisquer decisões estratégicas que afetem a SEAT S.A. no devido momento.”

Embora o tom diplomático procure afastar a ideia de um fecho iminente, a resposta institucional evita qualquer desmentido categórico sobre a existência dos estudos de viabilidade ou sobre as linhas de orientação da equipa liderada por Oliver Blume, consolidando nos mercados a percepção de que a reavaliação do papel histórico da SEAT está efetivamente em curso.

Sindicatos em pé de guerra

Se em Wolfsburgo o destino da SEAT é equacionado através de planos de rentabilidade de capital, nos pavilhões operários de Martorell, nos arredores de Barcelona, o ambiente é de revolta declarada. A comissão de trabalhadores e os representantes sindicais recusam aceitar a liquidação daquela que é a maior fábrica de automóveis de Espanha e o motor económico da Catalunha.

Fontes da comissão executiva da central sindical Comisiones Obreras (CCOO) asseguraram à agência de notícias catalã ACN que a direcção local em Martorell negou internamente o fecho da marca, desvalorizando o documento alemão e reiterando que nada seria aprovado na cimeira do conselho de supervisão. Os representantes sindicais sustentam que o compromisso transmitido à fábrica sempre passou por eletrificar primeiro a Cupra e, numa fase posterior, avançar com a transição da SEAT, garantindo em permanência a coexistência de ambas as marcas no catálogo do grupo.

Perante o risco de uma decisão unilateral alemã, a central sindical deixou um aviso à administração liderada por Oliver Blume, avisando que, caso tentem fazer desaparecer a marca SEAT, “o processo não decorrerá num cenário pacífico” e desencadeará uma mobilização total e determinada dos operários fabris.

A contestação ganha contornos de maior tensão por coincidir com o mais severo plano de reestruturação da história recente do Grupo Volkswagen. Pressionada pela quebra de receitas na China, pelo abrandamento dos veículos a bateria e pelas tarifas aduaneiras internacionais, a administração planeia cortar a capacidade produtiva global do grupo de 12 para 9 milhões de unidades anuais. O programa prevê simplificar em 75% as versões de equipamentos, reduzir para metade a gama total de modelos do consórcio e equaciona mesmo o fecho de até quatro fábricas na Alemanha, colocando sob ameaça dezenas de milhares de postos de trabalho no centro da Europa.

A ultrapassagem histórica pela Cupra em 2025

Apesar da carga histórica e simbólica da SEAT para a sociedade espanhola, o que tudo indica será o seu desfecho foi acelerado pelos próprios números de vendas.

No fecho do exercício fiscal de 2025, a SEAT S.A. comemorou um recorde absoluto ao entregar 586.300 automóveis, um crescimento global de 5,1% face ao ano anterior. Contudo, a análise da composição desse volume mostra uma ruptura interna aparentemente irreversível.

Pela primeira vez na história da empresa, a Cupra assumiu o papel dominante, registando um salto de 32,5% para um total de 328.800 unidades e garantindo 56,1% de todas as vendas da subsidiária. Em sentido inverso, a SEAT afundou 17,0%, caindo para 257.400 unidades e perdendo o estatuto de marca principal que detinha desde a fundação.

O fosso comercial entre as duas insígnias revelou-se particularmente demolidor nos mercados que geram maior retorno na Europa. Na Alemanha, o mercado mais estratégico e disputado do continente, as entregas da Cupra cresceram 27,7%, atingindo 103.100 unidades, enquanto a SEAT recuou 16,6%, ficando reduzida a 53.000 viaturas. No Reino Unido, o padrão foi ainda mais drástico, com a Cupra a subir 35,7% para 41.200 automóveis e a SEAT a cair 37,4% para 23.000 unidades. Espanha permaneceu como o único refúgio onde a casa-mãe manteve a liderança interna, com 66.100 unidades matriculadas, mas mesmo em solo ibérico o ritmo de progressão da Cupra foi quase sete vezes superior ao da SEAT.

O abismo da rentabilidade e o teste decisivo do Leon

Para a administração da Volkswagen, a questão determinante nunca residiu apenas no volume bruto de entregas, mas sim na margem de lucro gerada por cada metro quadrado de fábrica ocupado. Cerca de 65% de todo o volume comercial da SEAT depende hoje do Ibiza e do Arona, modelos utilitários do segmento B cujo preço líquido de saída de fábrica oscila entre os 16.500 euros e os 18.500 euros. Nestes patamares de acesso ao mercado, as margens operacionais unitárias situam-se em escassos 1,0% a 2,5%, o que se traduz num lucro operacional reduzido a um intervalo entre 200 euros e 600 euros por viatura.

Por oposição, a Cupra concentrou a sua expansão em crossovers e veículos de segmentos superiores, ancorada no sucesso do Formentor e na introdução do Terramar. Esta abordagem permitiu à marca desportiva atingir preços médios de transacção significativamente superiores, posicionando o seu preço líquido de fábrica entre os 28.000 euros e os 32.500 euros. Com margens operacionais a navegar confortavelmente na faixa dos 6,0% aos 8,5%, cada automóvel Cupra gera entre 1.800 euros e 3.000 euros de resultado operacional, garantindo até quatro ou cinco vezes mais rentabilidade directa do que um utilitário da SEAT.

O caso do Leon, o único automóvel comercializado em simultâneo por ambas as marcas a partir da plataforma MQB Evo em Martorell, transformou-se no exemplo evidente desta divergência. O SEAT Leon, focado em motorizações a gasolina de entrada e frequentemente direcionado para frotas de rent-a-car com fortes descontos comerciais, transaciona na Europa a um preço médio entre os 25.000 euros e os 28.000 euros. Já o Cupra Leon, direccionado para clientes particulares, versões desportivas e motorizações híbridas plug-in de elevado valor agregado, atinge com facilidade valores entre 36.000 euros e 44.000 euros. Partilhando as mesmas prensas de estampagem, os mesmos robots de soldadura e a vasta maioria dos componentes mecânicos, a ocupação da linha de montagem pelo logótipo da SEAT passou a representar, na ótica de Wolfsburgo, um desperdício de margem líquida.

O estrangulamento elétrico de Martorell

A condenação da SEAT chamar-se-á espaço físico nas instalações industriais catalãs. O complexo de Martorell, cuja capacidade máxima instalada ronda os 500.000 veículos por ano, recebeu um investimento superior a 3 mil milhões de euros para se converter no polo europeu de veículos urbanos elétricos do Brand Group Core. Esta transformação impôs uma reorganização estrita do complexo em três linhas operacionais bem diferenciadas.

A Linha 1 foi inteiramente remodelada para acolher em exclusivo os novos compactos a bateria baseados na arquitetura MEB Entry, dividindo a sua capacidade projectada de 150.000 a 200.000 unidades anuais entre o Cupra Raval e o Volkswagen ID. Polo, ambos alimentados diretamente pela nova fábrica de montagem de células de bateria através de um viaduto automatizado. Para libertar esta linha de produção de ponta, a fábrica foi forçada a empurrar a montagem dos motores a combustão do Ibiza e do Arona para a Linha 3, aproveitando a capacidade libertada pela saída de cena do Audi A1, onde os veteranos modelos funcionam agora em ritmo decrescente. Ao mesmo tempo, a Linha 2 permaneceu reservada ao segmento superior da fábrica, assegurando a cadência do Cupra Formentor e repartindo o restante tempo de montagem entre as carroçarias do Leon.

A esta reorganização do chão de fábrica somou-se a pressão regulamentar de Bruxelas. O endurecimento dos padrões de segurança ativa GSR2 e das exigências de controlo de emissões Euro 7 veio encarecer a produção de automóveis térmicos de segmento B em cerca de 1500 euros a 2000 euros por unidade, absorvendo por completo a ténue margem de lucro de modelos acessíveis como o Ibiza. Em simultâneo, as normas de emissões médias de frotas CAFE impõem sanções financeiras pesadíssimas aos construtores que não atinjam metas rigorosas de descarbonização.

O problema poderá ser resumido assim: sem qualquer modelo 100% elétrico no seu portfólio — depois de a plataforma elétrica do Raval ter sido atribuída em exclusivo à Cupra e o desenvolvimento do citadino Epiq ter sido canalizado para a Škoda —, cada carro a gasolina vendido pela SEAT passou a constituir um passivo direto no balanço de emissões do consórcio. Em contrapartida, quase um quarto das vendas globais da Cupra provém já de veículos puramente elétricos como o Born e o Tavascan, oferecendo à administração alemã a protecção regulamentar necessária.

Confrontada com a necessidade de investir centenas de milhões de euros para manter a SEAT em conformidade com as exigências ambientais sem garantia de retorno financeiro, a liderança da Volkswagen optou, assim, pela via mais pragmática. Se o plano revelado pela imprensa alemã for formalizado, a marca que colocou Espanha sobre rodas na segunda metade do século XX desaparecerá dos concessionários até ao fecho da década. No seu lugar permanecerá a fábrica de Martorell, a mão-de-obra local e uma infraestrutura intacta, mas com os seus portões rebatizados para produzir exclusivamente viaturas eletrificadas e de maior margem sob o logótipo da Cupra.