Volvo reforça segurança conectada e passa a alertar condutores para animais, peões e acidentes

A Volvo Cars anunciou uma expansão significativa do seu ecossistema de segurança conectada através de uma nova atualização de software over-the-air (remota).

Em comunicado divulgado pela marca, os modelos 100% elétricos EX60, EX90 e ES90 passam a partilhar e a receber informação em tempo real sobre situações de risco e obstáculos nas vias, ajudando os condutores a antecipar perigos com maior antecedência.

De acordo com a informação oficial disponibilizada pelo construtor automóvel sueco, o sistema passa a integrar quatro novos tipos de alerta na sua rede de comunicação entre veículos: alerta de animais de grande porte, em que o sistema avisa para a presença de animais tanto na faixa de rodagem como nas bermas; alerta de utilizadores vulneráveis, com sinalização para peões e ciclistas na estrada ou na proximidade de vias rápidas; alerta de obras, com avisos antecipados sobre trabalhos e cortes na via; e alerta de acidente, em que são comunicados ocorrências e sinistros mais à frente no trajeto, combinando dados de outros veículos conectados e de centros de gestão de tráfego.