Volvo reforça segurança conectada e passa a alertar condutores para animais, peões e acidentes

A Volvo Cars anunciou uma expansão significativa do seu ecossistema de segurança conectada através de uma nova atualização de software over-the-air (remota).
Em comunicado divulgado pela marca, os modelos 100% elétricos EX60, EX90 e ES90 passam a partilhar e a receber informação em tempo real sobre situações de risco e obstáculos nas vias, ajudando os condutores a antecipar perigos com maior antecedência.
De acordo com a informação oficial disponibilizada pelo construtor automóvel sueco, o sistema passa a integrar quatro novos tipos de alerta na sua rede de comunicação entre veículos: alerta de animais de grande porte, em que o sistema avisa para a presença de animais tanto na faixa de rodagem como nas bermas; alerta de utilizadores vulneráveis, com sinalização para peões e ciclistas na estrada ou na proximidade de vias rápidas; alerta de obras, com avisos antecipados sobre trabalhos e cortes na via; e alerta de acidente, em que são comunicados ocorrências e sinistros mais à frente no trajeto, combinando dados de outros veículos conectados e de centros de gestão de tráfego.
Estas quatro novas funções juntam-se a ferramentas já conhecidas da marca, como o Slippery Road Alert (que avisa sobre perda de aderência e piso escorregadio) e o Hazard Light Alert (que sinaliza a outros condutores quando um veículo aciona os quatro piscas).
A marca sueca sublinha que a partilha destes dados não se restringe ao universo Volvo: através da integração na iniciativa europeia Data for Road Safety, a informação pode ser partilhada com viaturas de outros fabricantes e plataformas centrais de gestão de tráfego.
"Com base em décadas de conhecimento sobre segurança em condições reais, estas inovações representam mais um passo em direção à nossa visão de zero colisões. Sempre que um Volvo partilha informação de segurança, ajuda outros condutores a antecipar situações de risco, evitar acidentes e sentir-se mais seguros", afirma Åsa Haglund, responsável pelo Volvo Cars Safety Centre, citada no comunicado.
A par das melhorias ao nível da segurança ativa, o pacote de atualização introduz melhorias no entretenimento a bordo. Nos modelos EX90 e ES90 equipados com o sistema de som Bowers & Wilkins de 25 altifalantes, passa a estar disponível a funcionalidade de Spatial Audio (Áudio Espacial) via Apple CarPlay em conjunto com tecnologia Dolby Atmos, proporcionando uma experiência acústica tridimensional no habitáculo.