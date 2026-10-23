Bentley Torcal revela a First Edition

Amazing! Esta é a melhor expressão para caracterizar a exclusiva First Edition do Bentley Torcal, e que tem a motorização mais potente dessa versão, com 888 CV de potência de 1350 Nm de binário. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita e 2,9 segundos, segundo a marca, e a velocidade máxima situa-se nos 260 km/h. É uma edição para poucos, mas que vale a pena conhecer, até porque tem pormenores espantosos como as jantes de 22 polegadas, pinças de travão em graphene grey e ainda o pacote “Carbon Fibre Styling”. A marca fala em “interpretação única do Torcal”.

A par da motorização e do exterior refinado, é no interior que se encontra o luxo, com estofos com um padrão acolchoado, além de soleiras das portas iluminadas, e um conjunto de tecnologias de ponta.

Exemplos deste expoente de equipamentos são as portas dianteiras e traseiras acionadas eletricamente, o teto panorâmico “Frosted Diamond Switchable Sunrrof”, ou ainda o sistema de som “Naim for Bentley”, que é absolutamente envolvente. Falamos de uma potência de 1780 W e 28 altifalantes, com transdutores cinestésicos nos bancos, que virtualmente convertem as variações mecânicas do corpo em sinais elétricos, a par de altifalantes nos apoios de cabeça dianteiros.

Ainda no interior, não podemos esquecer os tapetes de pelo espesso, enquanto os bancos oferecem ventilação e apoios de cabeça.

Voltando aos detalhes, temos as jantes First Edition de 22 polegadas de acabamento em preto brilhante, com raios em liquid silver e emblemas Bentley autonivelantes, tudo a contrastar com as referidas pinças de travão em graphene grey.

Há elementos de fibras de carbono nos defletores do para-choques dianteiros, nas capas do retrovisores, nas saias laterais e no difusor traseiro. No guarda-lamas dianteiro foi colocado um logo First Edition.