Fiat Multiplay. Será um monovolume, um SUV ou uma pick-up?

O Multiplay é um novo concept car da Fiat, grupo Stellantis, que é, simultaneamente, um monovolume, um SUV e uma pick-up, três em 1, a fazer lembrar a configuração e filosofia do Fiat Multipla -- um veículo muito à frente da sua época. Este veiculo está no Salão Automóvel de Paris e assume que será um laboratório de ideias e não um futuro carro. Mas, por aquilo que se viu é uma nova abordagem em termos de mobilidade familiar e de pequeno negócio, que se transforma conforme as necessidades.

O veículo tem 4,45 metros de comprimento e com a arquitetura “Metamorfosi” do pilar C é possível fazer deslizar o módulo traseiro ao longo de guias, transformando o veículo de uma configuração familiar de 6+1 numa pick-up de quatro lugares com caixa aberta. Engenhoso este Multiplay.

A arquitetura do veículo adapta-se às necessidades de mobilidade, quer seja para o trabalho, a escola, um passeio ou o negócio. Tem um módulo traseiro que desliza longitudinalmente, o pilar C, e que permite transformar o veículo fechado numa pick-up, sendo que na configuração familiar o veículo oferece seis lugares e quando transformado em pick-up passa a quatro lugares, sendo que na caixa é possível transportar bicicletas, ferramentas ou materiais de trabalho.

O spoiler traseiro roda para se tornar um suporte para bicicletas integrado e que pode transportar até duas unidades.

Este concept dá continuidade a uma filosofia que começou em 1956 com o Fiat 600 Multipla que acomodava seis pessoas em 3,5 metros de carro, para em 1998 o Multipla distribuir seis lugares por duas filas e em menos de quatro metros de comprimento.

Outro objetivo o deste concept é dar resposta as uma hipotética terceira fila inutilizável, pois com este desenho pode acomodar duas crianças ou mesmo um adulto.

Por outro lado, o banco do passageiro da frente pode transformar-se no “sunseat”, uma configuração de estilo lounge para utilização quando o veículo está estacionado, sendo que o banco fica virado para a traseira e usa o painel de instrumentos como encosto e cria uma espécie de “chaise longue” e aproveita o tejadilho panorâmico.

Em termos tecnológicos o destaque vai para o ecrã oculto e que fica integrado no painel de instrumentos, o qual desaparece quando o veículo está desligado.