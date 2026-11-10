Nissan alarga garantias de carros novos para 10 anos

Um período de 10 anos ou 200 mil quilómetros é a garantia para os carros da Nissan matriculados a partir de 12 de novembro de 2026, avançou a marca. A garantia é possível até que se verifique uma daquelas condições. A marca pretende fidelizar clientes, pois as novas condições não terão custos adicionais.

Refere a marca que com estas condições, “reforça a proposta de valor”, “apostando na fidelização e na valorização dos veículos através de um acompanhamento técnico especializado ao longo de todo o ciclo de vida”. Adianta uma nota oficial que a garantia de fábrica original de três anos se mantém inalterada, mas a partir do quarto ano de vida do veículo, “cada revisão programada efetuada na rede de concessionários oficiais ativa automaticamente uma extensão de garantia válida por mais 12 meses ou até à quilometragem prevista na manutenção do modelo”.

Esta garantia fica dependente do cumprimento rigoroso do plano de revisões estabelecido pela marca.

A Nissan tem no mercado o Micra e o Leaf, que são 100% elétricos, a par do Juke com motorizações a gasolina e híbrida, o Qashqai com tecnologias Mild Hybrid e e-Power, e o SUV X-TRail e-Power.

Brevemente chegará ao mercado o Pixo, um citadino 100% elétrico.