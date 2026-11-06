BYD Yangwang U9 Xtreme quebra a barreira dos 500 km/h e reclama recorde absoluto de velocidade

A indústria automóvel acaba de assistir à queda de um dos seus marcos psicológicos mais ambicionados. A Yangwang, divisão de luxo e alta performance do consórcio chinês BYD, anunciou que o seu hipercarro elétrico U9 Xtreme atingiu a velocidade máxima de 503,17 km/h. O registo, validado oficialmente pelo Guinness World Records, converte o modelo no primeiro automóvel de produção do mundo a ultrapassar formalmente a barreira dos 500 km/h numa passagem única.

O feito teve como palco um troço de dez quilómetros temporariamente encerrado ao tráfego na autoestrada E11 (Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road), na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi.

Numa reta com cerca de sete quilómetros de extensão útil, o piloto alemão Marc Basseng — que já tinha conduzido o modelo no circuito de ensaios de Papenburg, na Alemanha — levou o veículo aos 503,17 km/h, pulverizando a anterior marca de 496,22 km/h alcançada pelo mesmo protótipo em setembro de 2025.

Três mil cavalos e arquitetura de 1200 volts

Para conseguir colocar a massa do desportivo a percorrer perto de 140 metros por segundo, a engenharia da BYD recorreu a uma evolução extrema da plataforma e4. O grupo motriz é constituído por quatro motores elétricos independentes capazes de rodar a 30.000 rpm, gerando uma potência combinada de 2220 kW — o equivalente a cerca de 3019 cavalos métricos.

O sistema apoia-se numa arquitetura elétrica pioneira de 1200 volts alimentada por uma versão de competição da bateria Blade LFP, com taxa de descarga de 30C. A dinâmica a alta velocidade ficou a cargo da suspensão ativa DiSus-X — calibrada para compensar ondulações do asfalto —, travões de cerâmica reforçados com ligas de titânio e pneus semi-slick especialmente desenvolvidos pela Giti para suportar rotações superiores a 500 km/h.

A polémica das duas passagens

O registo atribuído pelo Guinness reconhece o U9 Xtreme como o carro de produção mais rápido do mundo com base numa passagem unidirecional.

Este detalhe técnico mantém abertas as discussões históricas entre os puristas da velocidade: ao contrário da média bidirecional (que anula o efeito de ventos favoráveis e ligeiros gradientes da via, cujo recorde pertence ao SSC Tuatara com 455,3 km/h), a corrida da BYD replica o procedimento adotado pela Bugatti em 2019, quando o Chiron Super Sport 300+ atingiu 490,48 km/h em sentido único.

A produção do Yangwang U9 Xtreme será limitada a 30 exemplares em todo o mundo, cada um com um preço estimado acima dos 20 milhões de yuans (cerca de 2,6 milhões de euros ao câmbio atual).

Além de assegurar o troféu de velocidade máxima, o modelo detém também a melhor volta para elétricos de produção no traçado de Nürburgring Nordschleife, com um tempo de 6m59,157s.