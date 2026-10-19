ID.Cross tem bateria mais pequena e está vocacionado para a cidade

Abriram as pré-vendas do ID.Cross, um elétrico que foi lançado no início do verão, mas que agora aparece com uma bateria mais pequena, 37 kWh versus a de 52Wh, e com um PVP recomendado competitivo, de 27.925 euros.

A VW salienta que a nova versão se destina a condutores que usam o veículo maioritariamente em ambiente urbano e fazem deslocações diárias. A autonomia é de 324 km com a nova bateria, que tem a vantagem de ter um custo de aquisição e utilização menores. Mantém a característica do carregamento rápido feito em 23 minutos até 80% da capacidade, e permite atingir uma velocidade máxima de 160 km/h, algo muito acima daquilo que é permitido em cidade.

Este SUV mantém o conceito de base ID, com materiais de qualidade e com muito equipamento logo na versão de entrada, a Trend, e onde se encontram soluções como os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, a possibilidade de integração do smartphone através do sistema App connect, e nas duas versões superiores, a Life e a Style , há tecnologias como o Connected Travel Assist, permitindo uma condução assistida preditiva, ou ainda o sistema de som Harman Kardon. Na versão de entrada o consumo de energia combinado é de 17,4 kWh/100 km.