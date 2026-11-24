Mas estes são os argumentos que este tipo de viatura costuma usar, e o JAECOO 8 quer distinguir-se, e isso é feito com o design. Estamos perante um grande SUV, segmento D, com uma envergadura pouco comum: com 4,82 metros e comprimento, e 1,93 metros de altura. Tem sete lugares, com bancos aquecidos na primeira e segunda filas, e um acesso fácil à terceira fila e onde viajam dois adultos confortavelmente.

O luxo é a palavra de ordem quando olhamos para o interior, com bancos de regulação eletróncia, aquecimento, ventilação e massagem, a insonorização é perfeita e o conforto é refinado por uma suspensão muito bem afinada, com controlo eletrónico do amortecimento ajusta-se ao piso e faz bem o seu trabalho.

O tabliê tem dois ecrãs de 12,3 polegadas, um painel para instrumentos e outro com o infoentretenimento, com um head-up display de dimensões consideráveis, enquanto o sistema multimédia usa o processador Qualcomm 8155 e é compatível com a Apple CarPlay e o Android Auto sem fios: o som é da Sony e inclui 14 altifalantes, incluindo os altifalantes no apoio de cabeça.

O complemento no interior é feito pela iluminação ambiente LED em multicor e teto panorâmico em vidro com cortina elétrica. O exterior é dominado pela frente em grelha em cascata e com efeito tridimensional, e destacar os puxadores ocultos e retráteis e a abertura elétrica das quatro portas.