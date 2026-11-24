A marca Omoda | JAECOO acaba de lançar o modelo mais luxuoso da gama, o JAECOO 8 SHS-P, um híbrido Plug-in super hybrid system. Escolheu uma quinta, na Golegã, para mostrar como o luxo e a aventura se fundem.
A experiência com jornalistas obrigou a pequenos testes com obstáculos e onde a viatura de 2,3 toneladas passou à vontade. E por que a marca chinesa, representada pela JAP, escolheu o circuito da aventura? É que os argumentos de maior peso já estão estafados, mas aqui ficam: uma autonomia superior a 1000 quilómetros, a capacidade de circular em ambiente 100% elétrico durante 134 km, podendo subir aos 161 km em circuito meramente urbano, um consumo combinado WLTP de 2,1 l/100 km, e com um preço imbatível no segmento D-Premium de 55.900 euros, com IVA incluído.
Mas estes são os argumentos que este tipo de viatura costuma usar, e o JAECOO 8 quer distinguir-se, e isso é feito com o design. Estamos perante um grande SUV, segmento D, com uma envergadura pouco comum: com 4,82 metros e comprimento, e 1,93 metros de altura. Tem sete lugares, com bancos aquecidos na primeira e segunda filas, e um acesso fácil à terceira fila e onde viajam dois adultos confortavelmente.
O luxo é a palavra de ordem quando olhamos para o interior, com bancos de regulação eletróncia, aquecimento, ventilação e massagem, a insonorização é perfeita e o conforto é refinado por uma suspensão muito bem afinada, com controlo eletrónico do amortecimento ajusta-se ao piso e faz bem o seu trabalho.
O tabliê tem dois ecrãs de 12,3 polegadas, um painel para instrumentos e outro com o infoentretenimento, com um head-up display de dimensões consideráveis, enquanto o sistema multimédia usa o processador Qualcomm 8155 e é compatível com a Apple CarPlay e o Android Auto sem fios: o som é da Sony e inclui 14 altifalantes, incluindo os altifalantes no apoio de cabeça.
O complemento no interior é feito pela iluminação ambiente LED em multicor e teto panorâmico em vidro com cortina elétrica. O exterior é dominado pela frente em grelha em cascata e com efeito tridimensional, e destacar os puxadores ocultos e retráteis e a abertura elétrica das quatro portas.
A nível de propulsão a novidade do JAECOO 8 está no sistema SHS-P que combina o motor a gasolina de 1,5 litros, com três motores elétricos, sendo que um deles está localizado no eixo traseiro e tem 175 kW de potência.
No global, o carro apresenta 315 kW de potência, o equivalente a 428 cv e 580 Nm de binário, o que permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/H em 5,8 segundos, sendo que o limite de velocidade é de 180 km/h. A tração integral funciona em todos os modos de condução, incluindo em neve, areia e todo-o-terreno.
Informações da marca, que cita a ACAP, indicam que a Omoda | JAECOO matriculou 523 ligeiros de passageiros em outubro, o que dá à marca cerca de 3,2% de quota de mercado. O JAECOO 7 SHS-P foi o modelo de maior sucesso, com 137 unidades matriculadas, e o JAECOO 5 matriculou 150 unidades. No acumulado do ano o OMODA 5 SHS-H atingiu as 948 unidades matriculadas, e está entre os três SUV híbridos mais vendidos do segmento C. Para 2027 o grupo tem previsto lançar um veículo 100% elétrico, o Omoda 4.