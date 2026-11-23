O novo modelo do Mazda 6e, um hatchback 100% elétrico, chega a Portugal no final do ano, mas os concessionários já recebem encomendas.

O automóvel vem com uma autonomia reforçada para os 560 km em ciclo WLTP. Pode assumir velocidades de carregamento em corrente contínua até aos 200 kW.

Neste novo sistema de propulsão é utilizada uma bateria LFP (fosfato de ferro e lítio) de 78 kWh, e que permite debitar uma potência de 190 kW, o equivalente a 258 cv, com um consumo médio de energia de 16,1 kWh/100 Km.

Os engenheiros conseguiram melhorar a aceleração máxima e a força da travagem regenerativa, e melhoraram a suspensão.