O novo modelo do Mazda 6e, um hatchback 100% elétrico, chega a Portugal no final do ano, mas os concessionários já recebem encomendas.
O automóvel vem com uma autonomia reforçada para os 560 km em ciclo WLTP. Pode assumir velocidades de carregamento em corrente contínua até aos 200 kW.
Neste novo sistema de propulsão é utilizada uma bateria LFP (fosfato de ferro e lítio) de 78 kWh, e que permite debitar uma potência de 190 kW, o equivalente a 258 cv, com um consumo médio de energia de 16,1 kWh/100 Km.
Os engenheiros conseguiram melhorar a aceleração máxima e a força da travagem regenerativa, e melhoraram a suspensão.
No apoio à condução, o sistema designado por Advanced Driver Assist System tem também algumas modificações, nomeadamente o cruise control que passa a funcionar para velocidades até aos 160 km/H; e a função de manutenção de faixa de rodagem passou a ser mais suave e reativa.
A nível de interiores há modificações relevantes a nível de acabamentos.
O PVP de entrada recomendado está nos 39.928 euros e para o modelo mais completo, o Takumi Plus, está fixado nos 41.878 euros.