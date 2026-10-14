A 10ª edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, SAHE, abre na Alfândega do Porto e durante três dias, 16 a 18 de outubro irá mostrar 18 novidades do mundo automóvel.

Entre os lançamentos esperados estão o Audi A2 e-Tron, o BMW i3, o Cupra Raval Extreme VZ 100% elétrico, o Jeep Avenger, o Leapmotor Bo5 e Bo3X, e ainda os VW ID.Cross e ID.Polo GTI. Mas, no evento, vão estar outros veículos ligados às marcas Changan, Dongfeng, DS, KGM, Kia, Mercedes, Skoda e Volvo.

A edição deste ano é particularmente relevante perante a opção do consumidor por veículos eletrificados devido à subida do custo dos destilados. Além da opção ambiental, passou a existir um racional económico para optar pela eletricidade. Indica ainda uma nota do Salão que esta edição é relevante numa altura em que a União Europeia e a China anunciam um acordo para limitar as exportações de automóveis híbridos e híbridos Plug-in chineses para a Europa.

A previsão é que este tipo de exportações seja reduzido para metade, sendo que as negociações sobre veículos 100% elétricos continuam a decorrer. Estas negociações terão impacto nas escolhas dos consumidores, quer sejam famílias, quer sejam empresas. Refere, em nota, o diretor do Salão, José Oliveira, que “o mercado automóvel europeu está a mudar depressa e o novo equilíbrio com a China vai mexer com a oferta e com os preços.”