Stellantis leva Leapmotor B05 para Saragoça

Por outro lado, o B05 não sendo um SUV, tem uma comunicação que prefere afirmar que rompe com a silhueta dos SUV e prefere que o carro seja conhecido pela silhueta coupé e por traços distintivos como as jantes de 19 polegadas ou as janelas sem moldura.

A motorização deste 100% elétrico apresenta-se com uma potência de 218 cv e 240 Nm de binário, e faz dos 0 aos 100 km/h em 6,7 segundos, o que não sendo um número “performante”, não deixa de ser interessante para um veículo que tem uma autonomia oficial de 482 km, com um consumo simpático de 15,9 kWh, e que ficou dentro da média do veículo que testámos. O carregamento pode ser feito num “charger” DC até aos 174 kW. O veículo experimentado apresentava-se com uma bateria Promax de 67,1 kWh, embora a versão de entrada, a Life, tenha uma bateria de 56,2 kWh.

A experiência de condução permitiu perceber que a estrada não constitui qualquer dificuldade, com uma condução que foi afinada para circular em estradas europeias e onde a suspensão dianteira McPherson e traseira com geometria multibraço, respondeu perfeitamente às irregularidades do trajeto. A resposta na aceleração é linear, como é obrigação de um carro elétrico, e coloca-o como mais um candidato aos utilizadores urbanos.

O interior tem bancos ergonómico, tejadilho panorâmico e, pode constituir uma referência o fato de os bancos traseiros conseguirem uma reclinação da ordem dos 27 graus.

A utilização da consola é, de alguma forma, semelhante ao uso de um smartphone, com possibilidade de abrir/fechar portas, controlar o ar condicionado ou projetar carregamentos. Em termos de equipamento o registo vai para as 21 funções de apoio ao condutor (ADAS), os sete airbags e a construção de uma estrutura de alta resistência torcional e que envolve todo o veículo.

Este é um modelo sem extensor de autonomia e é colocado no mercado por 30.285 euros com IVA incluído, e com a Stellantis a ter por objetivo a venda da ordem das 100 unidades todos os meses. O modelo de entrada de gama tem um preço de 24.445 euros. Um registo importante é o facto de o B05 ter sido o primeiro modelo desenvolvido para o mercado global fora da China. O segundo modelo desenvolvido nestas condições será o B03X.