A eletrificação ao estilo japonês presente no Mazda CX-6e

Dificilmente encontraremos um Mazda que não esteja no topo da evolução tecnológica. O mais recente lançamento é um Mazda Cx-6e, 100% elétrico, com uma bateria de 78kWh, uma autonomia, em ciclo WLTP, de 484km e uma potência de carregamento até 200kW, o que significa 24 minutos para carregar até 80% da capacidade num charger rápido. O PVP recomendado começa nos 41.543 euros e vai até aos 44.5432 euros para o modelo melhor equipado, o Takumi Plus.

Estes dados seriam suficientes para descrever um modelo com história, provas dadas e que responde, no mercado, com todos os tipos de motorizações. Mas o Mazda tem mais do que isso. A personalização e o conforto de condutor e ocupantes fazem a diferença face aos concorrentes e não nos esqueçamos que, perante outras marcas, a Mazda tem preços competitivos.

O veículo é montado na China, assim como o fabrico da bateria é igualmente chinês, mas a tecnologia de longa data é japonesa, um país que é mestre na capacidade de fazer bem. Fizemos uma experiência dinâmica durante um período curto, mas o suficiente para perceber como funciona este ícone japonês.

Cockpit inteligente e conforto interior

Comecemos pela abordagem ao interior e que é centrado no condutor, com um cockpit inteligente e com toda a informação disponível no campo de visão do condutor. O head-up display é de dimensões generosas, aliás, superiores à generalidade da concorrência, e permite visualizar os dados de condução relevantes, incluindo velocidade, orientação de navegação e alertas de segurança.

O ecrã duplo de 26 polegadas tem uma estrutura fácil e intuitiva em termos de menu, sendo possível aceder às funções do menu central através dos botões do volante. Tem ainda o sistema de reconhecimento de voz e que responde a temas como climatização, abertura de janelas ou ajuda na navegação. Tem disponível as plataformas CarPlay e Android Auto para o uso de ficheiros multimédia.