A história do Opel Rekord que chegou ao Astra

A gama apresentava-se com oito motores, com potências que variavam entre os 58 e os 106cv e com cilindradas de 1,5 e 2,2 litros. Houve anda outras inovações como a introdução na traseira do Rekord de molas helicoidais que substituíram as molas de lâmina, e ainda a inclusão de braços duplos e uma barra Panhard.

A Opel iniciou, desta forma, a introdução em automóveis de passageiros de molas helicoidais no eixo posterior. Paralelamente e para aumentar a segurança foram disponibilizadas barras estabilizadoras de série à frente e opcionais no eixo traseiro. Mas havia mais em termos de inovação, pois todas as versões foram equipadas de série com um sistema de travagem de duplo circuito e um servofreio, o que permitiu uma desaceleração rápida do carro. A nível de conforto os engenheiros introduziam novidades no sistema de aquecimento, o que permitiu que ar novo não aquecido, ou aquecido, e ainda ar com temperatura controlada, fosse introduzido no carro, o que constituía um sistema muito avançado para a época.

Enquanto a versão de mercadorias e da station wagon estavam vocacionadas para o transporte e o trabalho, as outras versões davam importância ao dinamismo. Aliás, o Record Coupé, com perfil desportivo, lançado em 1967 foi o modelo topo de gama, cuja característica dominante era a ausência dos pilares B. Na altura, os aficionados por desportivos criaram um nickname para este Opel Rekord: o automóvel com um design em forma de garrafa de Coca-Cola.

Na sequência deste lançamento, o Rekord aparece com o modelo Sprint e que na altura fazia uma aceleração excecional de 12,5 segundos dos 0 aos 100 km/h. Era o modelo mais rápido e que concorria com a Porsche foi o Rekord Black Widow de 1968, e que correu na competição de turismo do Grupo 5, e teve inspiração no Rekord 1900 S que foi construído pelo designer Anatol Lapine. Como curiosidade, a administração da Opel só sabia da construção deste carro de forma informal, pois o modelo estaria – supostamente – condenado ao fracasso. A verdade é que foi um veículo de grande sucesso nos ralis. Estava equipado com carburadores duplos e tinha uma potência de 180cv, com a transmissão e o chassis otimizados.