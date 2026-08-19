Brussels Airlines abre rotas para o Ártico

A companhia aérea Brussels Airlines vai inaugurar, no próximo inverno de 2026/2027, três novas rotas regulares com destino ao Círculo Polar Ártico, passando a ligar diretamente o seu centro de operações, em Bruxelas, a Evenes, na Noruega, e a Kemi e Kittilä, na Finlândia. O objetivo é responder à crescente procura por turismo de inverno e combater a quebra sazonal de tráfego aéreo na Europa.

A transportadora belga, integrada no Grupo Lufthansa, confirmou em comunicado oficial que a operação arranca a 10 de dezembro de 2026 com três voos semanais para Kittilä, porta de acesso à Lapónia ocidental e às estâncias de esqui finlandesas, mantendo-se ativa até 27 de março de 2027. A ligação a Kemi, célebre pelas expedições em navios quebra-gelo no Golfo de Bótnia, terá início no dia de Natal com até duas frequências por semana.

Por sua vez, a rota para o aeroporto norueguês de Evenes (Harstad-Narvik), ponto nevrálgico de acesso rodoviário às Ilhas Lofoten e de observação de auroras boreais, concentrar-se-á entre fevereiro e março de 2027, com uma frequência semanal.

Esta expansão assinala uma mudança estratégica na malha da companhia. De acordo com informações avançadas pelos portais da especialidade Aviacionline e Travel Tomorrow, a Brussels Airlines converte assim ligações que, até aqui, operavam essencialmente em regime de fretamento (charter) para operadores turísticos em voos regulares abertos à venda direta e ao sistema global de reservas.

A medida permite contrabalançar a quebra estrutural do tráfego aéreo europeu no período pós-verão, equilibrando a oferta da transportadora entre destinos clássicos de sol de inverno – como a Madeira e as Canárias – e produtos turísticos de frio extremo, caracterizados por tarifas e margens de rendimento mais elevadas.

A operação no extremo norte impõe igualmente desafios técnicos e logísticos exigentes de mobilidade aérea em clima adverso. A realização de voos regulares com aeronaves de corredor único da família Airbus A320 nestas latitudes requer procedimentos intensivos de descongelação (de-icing/anti-icing), monitorização rigorosa do atrito em pistas com gelo e neve compactada segundo as normas internacionais da ICAO e gestão operacional em condições de noite polar.

O espelho para a TAP e o modelo de gestão da Lufthansa

A incursão da Brussels Airlines no mercado ártico oferece uma perspetiva prática relevante para o setor da aviação em Portugal, num momento em que a Lufthansa formalizou a sua proposta para a privatização parcial da TAP. A estratégia desenvolvida a partir de Bruxelas ilustra o modelo de governação que o consórcio germânico tem vindo a defender perante o mercado e as autoridades portuguesas, assentando na manutenção da autonomia comercial das companhias de bandeira adquiridas.

Em vez de circunscrever a companhia de bandeira belga a um papel secundário de alimentação de passageiros (feeder) para os grandes hubs de Frankfurt e Munique, a tutela alemã tem permitido à marca desenhar a sua própria rede ponto a ponto e explorar nichos estratégicos. Para a TAP, cuja dependência dos picos de verão continua a acentuar a sazonalidade nos meses mais frios, este modelo aponta caminhos para a mitigação de quebras de inverno, integrando o tráfego atlântico e europeu numa malha equilibrada entre o sol do sul e os novos fluxos de lazer do norte.

Adicionalmente, no plano comercial e de alianças, a abertura destas rotas reforça a conectividade dos passageiros portugueses que, a partir de Lisboa ou do Porto, passam a dispor de ligações diretas ao Ártico dentro do ecossistema da Star Alliance através de uma única escala na capital belga.