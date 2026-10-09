Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid lidera o segmento C-SUV entre os chineses

Indica uma nota da marca que o motor térmico, que é um bloco 1.5 BlueCore em ciclo Atkinson, entra em ação “de forma inteligente, funcionando, sobretudo, como gerador em cidade e ligando-se diretamente às rodas em velocidades superiores”. Esta solução aproxima o S05 do sistema dos híbridos de autonomia estendida, mas tem a vantagem de combinar forças em caso de necessidade, funcionando como um sistema paralelo.

O motor elétrico deste PHEV entrega uma potência elétrica de 172kW, o equivalente a 234cv, o qual, quando combinado com o motor térmico, chega aos 258cv de potência e 300Nm de binário. Traduzido em aceleração, este motor dá ao Changan Deepal S05 um arranque dos 0 aos 100 km/h em 7,9 segundos.

A bateria LFP de 18,4kWh permite 100km em ciclo WLTP de autonomia elétrica. Em modo combinado a autonomia ultrapassa os 1060km, sendo que o consumo em ciclo combinado e com a bateria a 0% é de 5,4 l/100km. O carregamento permite 55kW DC, ou seja, serão necessários, apenas, 15 minutos para levar a bateria dos 30% aos 80%. Tem ainda a função V2L de 6kW para alimentar dispositivos externos.

Em termos práticos o veículo tem uma motorização que funciona com EV para a condução totalmente elétrica ou com o sistema REEV quando o motor térmico está a atuar como gerador, ou ainda como ICE para a tração térmica direta acima dos 70km/h. Pode ainda funcionar como híbrido para uma potência combinada máxima.

A versão MAX e que é a mais cara, tem um ecrã inclinável, 14 altifalantes premium, carregamento sem fios de 50W e bancos aquecidos.

Neste último trimestre do ano, a Changan tem previsto lançar o Deepal S07 MY 26, um dos modelos de referência da marca. Prevê ainda um reforço das iniciativas junto de empresas e frotas, um mercado fundamental para a expansão da marca.