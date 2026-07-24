Ducati lança a Superleggera V4 Centenario: 247cv e carbono para celebrar 100 anos

No rescaldo da Semana Mundial Ducati (World Ducati Week), que decorreu no início deste mês de julho, a nova Superleggera V4 Centenario continua a captar todas as atenções dos 'Ducatistas' (Ducatisti, em italiano) com os seus 247cv de potência, escassos 167kg e linhas aerodinâmicas esculpidas em fibra de carbono na exclusiva pintura Rosso Centenario. Lançada para assinalar o centenário da fabricante italiana, comemorado no passado dia 4 de julho, a superdesportiva, produzida numa edição estritamente limitada a 500 unidades numeradas, foi o principal destaque do evento no Circuito de Misano e afirma-se agora como a verdadeira joia da coroa do mês para a marca de Borgo Panigale.
Definida em comunicado oficial emitido pela Ducati Media House como "o expoente máximo da engenharia e do desempenho homologado para a via pública", a nova moto traduz o objetivo da marca de "eliminar todas as barreiras entre os protótipos de competição e os veículos de série", introduzindo estreias tecnológicas mundiais no setor do motociclismo rodoviário.
Para assinalar igualmente o centenário da marca, a Ducati revelou ainda a variante Centenario Tricolore, uma edição ainda mais restrita de apenas 100 exemplares numerados. Esta versão comemorativa destaca-se pela sua decoração exclusiva em verde, branco e vermelho, inspirada nas conquistas históricas da marca nas pistas norte-americanas durante a década de 80.
De acordo com o comunicado emitido pela Ducati Media House, o desenvolvimento do modelo seguiu a filosofia de "eliminar todas as barreiras entre os protótipos de competição e os veículos de série".
O coração da moto é o motor V4 Desmosedici Stradale R 1100, com distribuição desmodrómica ajustada manualmente. Na versão de estrada, o bloco cumpre as normas ambientais debitando 228cv; contudo, a adição do kit de corrida e do escape de competição em titânio da Akrapovič eleva o rendimento para uns impressionantes 247cv.
Como garantia de rigor artesanal, "cada motor exibe uma placa em alumínio no carter com a assinatura gravada do mecânico responsável pela sua afinação individual", sublinha a marca.
Estreias mundiais em carbono e travagem
A redução extrema de peso — 173kg a seco na versão de rua e 167kg com o kit de pista — foi alcançada através do uso intensivo de fibra de carbono no quadro monocoque, no subquadro, no monobraço traseiro e nas jantes.
Neste âmbito, a Ducati destaca duas inovações absolutas para uma moto homologada para estrada. A primeira é a introdução do inédito sistema de travagem com discos em carbono-cerâmica (C/SiC) para utilização rodoviária, desenvolvido em parceria com a Brembo e equipado com pinças monobloco GP4-HY.
A segunda inovação reside na suspensão dianteira Öhlins, cujas bainhas exteriores são integralmente revestidas em fibra de carbono, reduzindo significativamente a massa não-suspensa na secção dianteira.
Exclusividade e experiência em pista
Com um valor base estimado em 165 mil dólares (cerca de 150 mil euros), a produção exclusiva das 500 unidades numeradas será acompanhada por um programa especial.
O comunicado oficial confirma que os proprietários da Superleggera V4 Centenario terão acesso ao "MotoGP Experience", evento a realizar no Circuito de Misano, onde poderão pilotar em pista a autêntica moto de competição da marca na categoria rainha, com o acompanhamento da equipa técnica de fábrica.