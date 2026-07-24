Ducati lança a Superleggera V4 Centenario: 247cv e carbono para celebrar 100 anos

No rescaldo da Semana Mundial Ducati (World Ducati Week), que decorreu no início deste mês de julho, a nova Superleggera V4 Centenario continua a captar todas as atenções dos 'Ducatistas' (Ducatisti, em italiano) com os seus 247cv de potência, escassos 167kg e linhas aerodinâmicas esculpidas em fibra de carbono na exclusiva pintura Rosso Centenario. Lançada para assinalar o centenário da fabricante italiana, comemorado no passado dia 4 de julho, a superdesportiva, produzida numa edição estritamente limitada a 500 unidades numeradas, foi o principal destaque do evento no Circuito de Misano e afirma-se agora como a verdadeira joia da coroa do mês para a marca de Borgo Panigale.

Definida em comunicado oficial emitido pela Ducati Media House como "o expoente máximo da engenharia e do desempenho homologado para a via pública", a nova moto traduz o objetivo da marca de "eliminar todas as barreiras entre os protótipos de competição e os veículos de série", introduzindo estreias tecnológicas mundiais no setor do motociclismo rodoviário.

Para assinalar igualmente o centenário da marca, a Ducati revelou ainda a variante Centenario Tricolore, uma edição ainda mais restrita de apenas 100 exemplares numerados. Esta versão comemorativa destaca-se pela sua decoração exclusiva em verde, branco e vermelho, inspirada nas conquistas históricas da marca nas pistas norte-americanas durante a década de 80.