Elon Musk apresenta o novo Tesla Roadster, um carro "capaz de voar"

A apresentação do novo Tesla Roadster aconteceu ao melhor estilo do que, até há pouco tempo, víamos apenas nos filmes de ficção científica, com um "salto" acrobático do novo Tesla sobre vários outros carros e até um camião. Sem qualquer rampa a ajudar ao salto. Segundo a Tesla, o Roadster é mesmo um carro "capaz de voar".
A manobra ocorreu ao som da música "In the Air Tonight", de Phil Collins, com os vídeos publicados pelo CEO Elon Musk na sua rede social X a mostrarem o Tesla a "saltar" do chão, rodopiar no ar e voltar a aterrar do outro lado dos veículos.
“Precisamos de um público para provar que isto não é IA”, afirmou Musk ao público que estava a assistir ao evento. “Assim, podem dizer às pessoas que o viram com os vossos próprios olhos", acrescentou.
Noutra acrobacia, o mesmo Tesla sobe uma rampa inclinada antes de começar a voar com recurso a jatos de ar para aterrar em segurança. Ao todo, o carro tem dez bicos com ar de "ultra alta pressão" por baixo, usados para levantar voo e para acelerar no chão a alta velocidade.
Segundo Musk, a tecnologia é "o resultado do que acontece quando há uma colaboração entre a melhor empresa de carros do mundo com a melhor empresa de foguetões do mundo".
Segundo o executivo, o carro voa como "um foguetão" e, usando um "sistema de sucção por ventoinhas" para voar de cabeça de baixo, gerando "até 2G de força" e indo dos 0 aos 100 quilómetros por hora em 0,8 segundos.
Durante as acrobacias, garantiu Musk, não havia ninguém dentro do carro para "garantir" que não "matavam ninguém". De facto, apesar do novo Roadster ser capaz de fazer "acrobacias totalmente loucas", o CEO admitiu que não é “um carro necessariamente otimizado para a segurança”.
Mais ainda, pelas imagens divulgadas, ainda não é claro que o carro consiga "voar" a longas distâncias.
Ainda assim, o site da Tesla já está a aceitar reservas para a compra do carro, mediante o pagamento de um sinal imediato de cinco mil dólares sendo que uma das versões, a Rocket, funciona só por convite.