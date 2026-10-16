Elon Musk apresenta o novo Tesla Roadster, um carro "capaz de voar"

A apresentação do novo Tesla Roadster aconteceu ao melhor estilo do que, até há pouco tempo, víamos apenas nos filmes de ficção científica, com um "salto" acrobático do novo Tesla sobre vários outros carros e até um camião. Sem qualquer rampa a ajudar ao salto. Segundo a Tesla, o Roadster é mesmo um carro "capaz de voar".

A manobra ocorreu ao som da música "In the Air Tonight", de Phil Collins, com os vídeos publicados pelo CEO Elon Musk na sua rede social X a mostrarem o Tesla a "saltar" do chão, rodopiar no ar e voltar a aterrar do outro lado dos veículos.

“Precisamos de um público para provar que isto não é IA”, afirmou Musk ao público que estava a assistir ao evento. “Assim, podem dizer às pessoas que o viram com os vossos próprios olhos", acrescentou.