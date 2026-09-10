Está aí a ‘nova’ Kawasaki Z650RS: com renovado esquema de cor e sem mudar um parafuso

É em tudo igual às suas congéneres, mas as suas roupagens são inéditas e a estrear. A nova Kawasaki Z650RS aposta forte num visual neo-retro através de novas opções cromáticas – o nostálgico Metallic Ocean Blue com jantes raiadas em tom dourado ou a variante escurecida Black Ball (Ebony / Metallic Spark Black) –, e não falta quem não se importe de despender os 8795 euros que a mota custa, unicamente porque esta combinação de cores evoca a mística dourada dos anos 70.

Na gíria da indústria das duas rodas existe uma sigla que resume na perfeição este fenómeno de fim de estação: BNG (Bold New Graphics). Traduzido para português corrente: quando um construtor tem nas mãos uma mecânica mais do que paga, fiável e devidamente homologada, mas prefere não abrir os cordões à bolsa em investigação e desenvolvimento, basta uma lata de tinta fresca, um par de grafismos evocativos e um comunicado redigido em tom triunfal.

Ou pode dizer-se que num produto vencedor não se mexe, para não estragar. É uma questão de interpretação.

Seja como for, o truque neste segmento funciona quase sempre: a paixão visual fala mais alto.

Para o mercado europeu e nacional, a atualização de catálogo entra em vigor a partir de outubro, momento em que as novas unidades começam a ser distribuídas pela rede oficial.

Em Portugal, a representação e distribuição oficial da marca de Akashi está a cargo da Multimoto Motor Portugal, sediada em Oliveira de Azeméis, fazendo-se a aquisição através dos concessionários autorizados espalhados pelo continente e ilhas, onde já é possível sinalizar e encomendar as novas variantes.

Além disso, e à semelhança dos anos anteriores, o modelo mantém disponível o kit oficial de limitação a 35kW (48cv), tornando-se uma opção elegível e muito cobiçada por quem acabou de tirar a carta A2 e procura fugir ao visual hiperagressivo das streetfighters modernas.

ADN e mecânica: raízes na ER-6n e bom senso dinâmico

Por baixo do depósito, em gota, de 12 litros e do farol dianteiro perfeitamente circular em LED, o coração da máquina não guarda qualquer segredo. Trata-se do comprovadíssimo bicilíndrico paralelo de 649cc, DOHC de 8 válvulas com refrigeração líquida, cujas raízes remontam à veterana ER-6n lançada há duas décadas e que equipa hoje a Ninja 650 e a Z650 convencional.

Cumprindo as normas Euro 5+, debita 68cv (50,2kW) às 8000rpm e um binário máximo de 64Nm às 6.700rpm, revelando-se um motor desenhado não para arrancar o asfalto, mas para ser prático, dócil e sem sustos na vida real.

A ciclística – o equivalente ao chassis nas quatro rodas – replica a mesma cartilha de simplicidade eficaz, assentando numa estrutura em treliça de aço de alta resistência com uns magros 13,5kg. Com um peso contido de 187kg em ordem de marcha e uma altura de assento de apenas 800mm, revela-se extraordinariamente dócil em manobras a baixa velocidade e no trânsito urbano.