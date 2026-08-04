Fiat sobe quota de mercado na Europa para 3,3% no semestre

A Fiat, integrada no grupo Stellantis, continua a crescer em termos de vendas tendo obtido na Europa uma quota de mercado de 3,3% no final do primeiro semestre. Refere a empresa, em nota, que a Fiat registou um aumento de 21,7% no número de matrículas, o que significa em termos de quota de mercado, mais 0,4 pontos percentuais, em termos homólogos.

A marca apresenta uma posição de liderança em Itália, Brasil e Argélia, sendo que Itália é o seu maior mercado, com 12,6% de quota. Em França as matrículas da Fiat aumentaram 35,8% e na Alemanha mais 24,6%.

Noutros mercados menos relevantes, a Fiat está também a crescer, segundo a mesma nota, e em Portugal o aumento das vendas foi da ordem dos 11,6%. As vendas do Pandina e do 500 deram-lhe posições de destaque no segmento A na Europa. O Pandina é o carro mais vendido em Itália e o Fiat 500 é o mais vendido na Alemanha ao nível do segmento A.

Por seu lado, o modelo Grande Panda lidera o hatchbacks do segmento B em Itália, sendo este carro o terceiro mais vendido em Itália em termos absolutos. Continua a crescer o quadriciclo elétrico Topolino, com um aumento de vendas da ordem dos 30% em termos homólogos. E lidera este segmento em vários mercados europeus.

A Fiat Professional tem uma quota de mercado na Europa de 7,6% e em Itália lidera com 24,8%. A nível de veículos comerciais ligeiros, o Ducato foi o modelo mais vendido em Itália no semestre, enquanto o Fiat Dobló foi o terceiro mais vendido do seu segmento.