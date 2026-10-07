Lendário 205 GTi mostra as garras com o novo Peugeot E-208 GTi

Com incríveis semelhanças com o concept de 2025, a Peugeot mostrou ao mundo que como é reviver uma lenda e mostrar as garras de um novo desportivo: o 100% elétrico E-208 GTi. Dezenas de anos passaram sobre o lançamento do lendário 205 GTi, e a febre ficou.

Bom gosto, agressividade e personalidade são atributos para o novo elétrico do grupo Stellantis que chegará a Portugal no início de 2027, com um preço de lançamento de 42.553 euros, com IVA incluído. Para os jornalistas a experiência foi feita em terras da Escócia, onde a lã é rainha e o kilts são o resultado de uma cultura única, ajudada pela gaita-de-foles.

Mas vamos ao carro, cuja experiência de condução é diferente, suficientemente agressiva para manter, sempre, as duas mãos no volante. A experiência dinâmica foi feita em terras de Sua Majestade e, por isso, a condução à esquerda obrigou a um redobrado esforço, mas conseguimos conduzir em segurança o primeiro GTi elétrico da marca francesa.

O desempenho é excelente, com uma aceleração dos 0 aos 100km/h em 5,5 segundos e uma potência de 281cv. A autonomia, como é esperado, é curta com uns anunciados 375km em ciclo WLTP combinado, o que significa que os testes não podem ser feitos a acelerar. De qualquer forma, um GTi é para usufruir, e não para fazer centenas de quilómetros em estrada.

De realçar o requinte interior, muito focado no vermelho, e com acabamentos de muito boa qualidade. Tipicamente um interior de standard elevado francês.

Claro que vamos esperar pelo futuro E-208, que será lançado no próximo ano e depois um novo 100% elétrico. Até lá, vale a pena usufruir de um GTi desenvolvido pela Peugeot Sport, concretamente a divisão de competição e que também desenvolveu o programa WEC com o Peugeot 9x8. Foi o sucesso dos hypercars que levou à criação deste desportivo e que levou a que o 208 GTi seja o modelo mais potente e com melhor desempenho do segmento B.

O software deriva do modelo de competição, ou seja, tem o motor M4+ que com os 281cv permite um binário de 345Nm, algo impressionante. Refere a marca, em nota, que o motor foi otimizado, sobretudo a gestão eletrónica, com os componentes da placa eletrónica e o software de controlo, que provém do automobilismo.

Este modelo comercial utiliza a mesma bateria com capacidade de 54kWh, ou seja, 51kWh úteis, do modelo E-208, mas a gestão foi adaptada para responder às exigências do motor GTi. A bateria, perfeitamente arrefecida, permite proporcionar constantemente o máximo desempenho, sem qualquer limitação de potência, e independentemente das condições de condução, refere a marca.

Para melhorar a dinâmica foram introduzidas alterações no chassis deste desportivo elétrico, com o rebaixamento de 25mm, a par de vias alargadas e jantes de 18 polegadas, foi ainda colocada uma barra estabilizadora traseira de 31 mm, mantendo a barra dianteira original para otimizar o equilíbrio.

A nível de comportamento é relevante a introdução de amortecedores com batentes hidráulicos, algo que até aqui apenas era usado pela Peugeot Sport. Os discos de travão dianteiros são novos e foram desenhados para um desempenho de travagem constante. Uma nota relevante com impacto na autonomia é a travagem regenerativa, que no modo sport é desativada para permitir o objetivo do desempenho.